Eti Alüminyum, yıllık 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya'da Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum, Konya’da düzenlenen geleneksel iftar programında basın mensuplarıyla buluştu. Programda konuşan Genel Müdür Mehmet Arkan, alüminyumun artık yalnızca bir sanayi girdisi olmadığını, savunma sanayisinden enerjiye ve ileri teknolojiye kadar birçok alanda stratejik bir rol üstlendiğini söyledi.

Arkan, 2025 yılında şirketin odağının üretim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek olduğunu belirterek, “Haddehane yatırımımız, Ar-Ge projelerimiz ve yeşil enerji hamlelerimizle attığımız adımların önümüzdeki yıllarda daha yüksek katma değer ve daha güçlü rekabet yaratacağına inanıyoruz. Ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 25 bin ton olduğunu düşündüğümüzde kapasitemizi 35 bin tona çıkararak hem iç talebi karşılayacak hem de ihracat yapabilir konuma geleceğiz” dedi.

400 milyon dolarlık yatırım devam ediyor

Şirketin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Arkan, Eti Alüminyum’un yaklaşık 1.700 kişiye istihdam sağladığını ve son 21 yılda Konya’ya önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Devam eden yatırımların toplam tutarının yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu kaydeden Arkan, dökümhane ve haddehane yatırımlarının tamamlanmasıyla Türkiye’nin savunma sanayisine daha yüksek katma değerli ürünler sunulacağını dile getirdi.

Hedef 600 milyon dolarlık ihracatın önüne geçmek

Yeni haddehane yatırımıyla üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirten Arkan, tesisin ilk etapta 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını, bunun ilerleyen süreçte 250 bin tona kadar çıkarılabileceğini söyledi. Bu yatırım sayesinde Türkiye’nin yassı alüminyum ürünlerde ithalata olan bağımlılığının azaltılacağını belirten Arkan, yıllık yaklaşık 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca yatırımın, Seydişehir başta olmak üzere bölgede uzun vadeli istihdam ve ekonomik hareketliliği destekleyeceğini kaydetti.

Ar-Ge çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Arkan, Cengiz Holding çatısı altındaki şirketlerde üretim sonrası ortaya çıkan maddelerin “atık” değil “artık madde” olarak değerlendirildiğini belirterek, bunun döngüsel ekonomiye olan inançlarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Arkan, Eti Alüminyum’un bu yaklaşım doğrultusunda sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm hedeflerini güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.