ETİ Sarp Sigorta kurumsal segmentte büyümeyi hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kuruluşunun 20’nci yılını geride bırakan ETİ Sarp Sigorta, yönetim yapılanmasını yenileyerek kurumsal müşteri segmentine odaklanan yeni bir büyüme stratejisini devreye aldı. Şirket müdürlüğü görevine sektörün deneyimli isimlerinden Demet Ayrancı atanırken, yeni dönemde özellikle kurumsal sigorta çözümleri ve yeni nesil risk yönetimi alanlarında genişleme planlanıyor. Eskişehir merkezli faaliyetlerini sürdüren şirket, mevcut acentelik yapısına ek olarak kurumsal portföyünü büyütmeyi ve danışmanlık odaklı sigorta yaklaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kurumsal sigortada yeni strateji

ETİ Sarp Sigorta Şirket Müdürü Demet Ayrancı, Türkiye’de işletmelerin karşı karşıya kaldığı risk profilinin hızlı biçimde değiştiğine dikkat çekerek, şirketin yeni dönemde yalnızca poliçe sağlayan değil risk yönetimi danışmanlığı sunan bir yapıya yöneldiğini söyledi. Ayrancı, kurumsal sigortacılıkta dönüşüm sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de işletmeler son beş yılda hiç olmadığı kadar farklı türde riskle karşı karşıya. Siber saldırılar, tedarik zinciri kesintileri, yönetici sorumluluk davaları, iklim olaylarının operasyonel etkileri… Bunların önemli bir bölümü on yıl önce kurumsal risk listesinin ilk sıralarında yer almıyordu. ETİ Sarp Sigorta olarak yeni dönemde öncelikli hedefimiz, kurumsal müşterilerimize güncel riskler doğrultusunda da fayda sağlamak olacak. Mevcut sigorta programlarının yeterliliği konusunda müşterilerimizin yanında olmayı, gözden kaçabilecek riskleri ve teminat boşluklarını onlarla birlikte değerlendirmeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu danışmanlık yaklaşımını özellikle KOBİ ve orta ölçekli kurumsal müşterilerde daha görünür kılmayı hedefliyoruz.”

Deneyim odaklı yönetim dönemi

2008-2025 yılları arasında Türk Telekom Grubu’nun sigorta süreçlerini yöneten Demet Ayrancı, görev süresi boyunca Tüm Riskler ve Kâr Kaybı, Yönetici Sorumluluk (D&O), Genel Sorumluluk, Siber Riskler ve Teknoloji Mesleki Sorumluluk teminatları başta olmak üzere geniş kapsamlı kurumsal sigorta portföylerinin koordinasyonunu yürüttü. Ayrancı’nın liderliğinde ETİ Sarp Sigorta’nın özellikle kurumsal müşteri segmentinde uzmanlaşması ve yeni nesil sigorta ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrancı, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde sigortacılık alanında tezli yüksek lisans çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir’de 31 Aralık 2005’te ETİ Grubu şirketlerinden Sarp Havacılık ve Lojistik bünyesinde kurulan ETİ Sarp Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Eskişehir Tepebaşı’ndaki merkez ofisinden Allianz, Axa, Anadolu Sigorta, Ak Sigorta, Mapfre ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta gibi birçok sigorta şirketi adına faaliyet gösteriyor. Şirket, 2025 yılında Axa Sigorta tarafından “Milyonerler Kulübü Altın Üye” ve “İl Birincisi” acentesi seçilirken, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahip bulunuyor.