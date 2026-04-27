ETİ’den Eskişehirspor’a rekor prim!

Eskişehir/Ekonomi

Ana Sponsor ETİ'nin Eskişehirspor’un play-off sürecinde verdiği 10 milyon liralık prim desteği takımın hedefe odaklanmasında önemli bir motivasyon unsuru olacak. Yönetim ve taraftarlar, gelen bu katkının yalnızca ekonomik değil, psikolojik olarak da takıma önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyor. Daha önce de EUROPEN yönetim kurulu başkanı Nebi Hatipoğlu 5 milyon TL prim desteği açıklamıştı.

Başkanlardan ziyaret

Diğer yandan Eskişehirspor’un kendi sahasında Balıkesirspor’la oynacağı karşılaşma öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Suat Yalnızoğlu Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne giderek Balıkesirspor müsabakası öncesi takıma destek ziyaretinde bulundu.

Şehrin en güçlü markası

Ziyarette, Eskişehir’in tüm dinamikleriyle takımının yanında olduğu vurgulanırken, futbolculara önemli mücadele öncesinde moral verildi. Şehrin ortak değeri olan Eskişehirspor’un yeniden hak ettiği yerlere ulaşacağına olan inanç bir kez daha yinelendi. Kırmızı Şimşekler’e başarı dileklerini ileten başkanlar, Eskişehirspor’un sadece bir spor kulübü değil, bu kentin ortak sevdası ve en güçlü markalarından biri olduğunu ifade etti.