ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan: “İzmir, turizmini pazarlayamıyor”

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye turizmde çifte rekor kırdı. 2025 yılında 64 milyon yabancı turist ziyaretçi, 65 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye rekor bir yılla kapattı. Ancak, İzmir’in 1 milyon 721 bin 822 yabancı turist sayısıyla yine düşük kaldığını söyleyen Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Tercan, “İzmir sahip olduğu turizm güzelliklerini, sahip olduğu turizm değerlerini pazarlayıp ülkeye turist ve döviz getirisi yapamıyor” dedi.

İzmir’in turizm eylem planını ortaya koymak zorunda olduğunu vurgulayan Tercan, “Maalesef günü birlik gördüğümüz fikirler, Hilton Oteli’ni otel yapmak yerine hastane yapmaktan bahsediliyor. Basmane çukurunda büyük toplantı salonları olan 5 yıldızlı otel yapmak yerine kamu binası yapmaktan bahsediliyor. Yani İzmir kamuoyunda konuşulan turizm ile ilgili konuları gördükçe İzmir’in turizmde önünün pek de açık olmadığı gözüküyor. İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Büyükşehir Belediyesi turizmi mutlaka öncelikli sektör olarak ele almak zorunda, yoksa son 30 yılda olduğu gibi yılda 1,5 milyon yabancı turist sayısının etrafında döner dururuz” diye konuştu.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın, Kemeraltı’na 500 metre mesafedeki arsasına otel yapmak yerine, apartman yapılırsa turizmde bir yere varılamayacağı örneğini veren Tercan, “Hilton’u otel yerine hastane, Basmane çukuruna toplantı salonlu 5 yıldızlı otel yerine kamu binası yaparsak İzmir’de turizmin önü kapanır. Başta; Konak, Çeşme, Menderes, Foça olmak üzere turizm ilçeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber İzmir’e gelen yabancı turist sayısını arttırmak için eylem planları yapmak zorunda, Çeşme, rezidansları iptal edip, otel olarak Türk turizminin hizmetine sunmalı. İzmir’e gelen turist sayısı artarsa, esnafın, ticaret erbabının kazancı daha da artacak, şehre pozitif bir ivme verecektir” ifadelerini kullandı.