ETİK Başkanı İşler: Turizmde kayıt dışı işletmeler bayram yapıyor, gerçek turizmci kan ağlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Türk turizminin bu yıl 60 milyon turist hedefini yakalayabileceğini dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Fakat 60 milyon turist ülke ekonomisine ve biz otelcilere ne kadar katma değer sağlar, soru işareti. Şu anda maalesef otellerimiz boş. Ama turist var görünüyor. Oteller boşken, bu misafirler kapılardan girdi ise neredeler, nereye gidiyorlar, nerede konaklıyorlar. Bizim burada en büyük sıkıntımız ikinci konut veya rezidans adı altında geçen yerlerin hem asayiş hem de vergi zaafı açısından kontrol edilmemesi. Sezonun bütün olumsuzluklarına rağmen bu konuyla ilgili olarak hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan hem İç İşleri Bakanlığı’ndan sıkı denetim istiyoruz” diye konuştu.

Kayıt dışı faaliyetlerin haksız rekabet yaratmadan bir an önce kontrol altına alınmasını talep eden İşler, “Sapla saman, haklıyla haksız karışmasın. Gerçek turizmcilerle, dürüst, devletine milletine vergi ödeyenlerle, buradan kendilerine rant, çıkar ve haksız kazanç sağlayanların ayrıştırılmasını istiyoruz. Bunun için çıkarılmış yasanın sahada uygulanmasını, denetimlerle adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Yasayı çıkartmak önemliydi, ama yasayı uygulamak çok daha önemli” dedi.

“Kaçak içki satışı önlensin”

Denetimlerde önceliğin rezidanslar ve kaçak içkiye verilmesini isteyen İşler, “Şu anda yüksek sezondayız. Bir çok yerde çıkar ve rant gruplarının merdiven altı kaçak içki ürettiğini duyuyoruz, biliyoruz. Kaçak içki hem haksız rekabet yaratıyor, hem insan sağlığını tehdit ediyor, hem de ülke imajını bozarak gelecek yılların turist sayısını olumsuz etkiliyor. Bu konularda denetlenmeye karşı olmak bir yana, biz denetlenmek istiyoruz. Tabii herkesin denetlenmesini istiyoruz. Devlet böylece vergi kaybına uğramasın, şu zamanda çok ihtiyaç duyulan vergi gelirleri artsın. Vergi, vergi verenden daha çok vergi alınarak toplanamaz. Kayıt dışı olanlar kayıt içine alınırsa vergi gelirleri artar. Vergi verene daha çok yüklenilirse bir gün onlar da batar ya da kayıt dışına kaçarlar” diye konuştu.