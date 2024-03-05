ETİK Başkanı İşler: Türkiye yüzyılına siyaset üstü bir Turizm Meslek Yasası yakışır

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, tüm turizm bileşenleri için hayati önem taşıyan Turizm Meslek Yasası’nın siyaset üstü bir anlayış ve çabayla çıkarılması için çağrı yaptı.

Yasanın hem turizm sektörü hem ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını ve artık geciktirilmemesi gerektiğini söyleyen İşler; “Turizm Meslek Yasası, sektördeki hizmet kalitesini denetlenebilir hale getirecek, bölgelerdeki yasal nitelikleri sağlayan turizm birlikleri tarafından denetlenmesini ve yetkilendirilmesini sağlayacaktır. Tüm turizm bileşenleri olarak bu yasanın hazırlanması için çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürüyoruz. Turizm birliklerinin yasal çerçevesi çizilerek, sahada etkin olarak yer alması çok önemli. Bu konuda geç kalındı. Bu gecikme ancak doğru adımlarla telafi edilebilir. ETİK Turizm Birlikleri ve Turizm Meslek Yasası Çalışma Komisyonu Başkanı Settar Kaplan önderliğinde turizm endüstrisinin tüm tarafları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve akademik çevrelerin yer alacağı bir çalışma grubu oluşturuyoruz. ETİK olarak aktif rol üstlendiğimiz bu çalışmaların Yüce Meclis'te yasalaşma prosedürü sürecinde tüm siyasi partilerimizden ve sayın vekillerimizden destek istiyoruz” dedi.

Turizm hepimizin

ETİK Danışma Kurulu Üyesi, Turizm Birlikleri ve Turizm Meslek Yasası Çalışma Komisyonu Başkanı Tayfur Settar Kaplan ise turizmde devrim yaratacak yasa için Ege’den Türkiye’ye samimi bir çağrı yaptıklarını söyledi. Kaplan, “Turizm başlı başına bir endüstri. Bir meslek yasasını fazlasıyla hak ediyor. Mevcut kanuni altyapı sahadaki mesleki çalışma koşullarını tam olarak karşılamıyor. Cari açığın kapatılmasında ve döviz girdisinde önemli bir rol oynayan turizm sektörü, nitelikli eleman azlığı ve yasal düzenlemelerin eksikliği gibi sorunlarla boğuşuyor. ‘Turizm hepimizin’ sloganıyla, turizmin duayenleriyle Ege'de bir araya gelerek Türkiye turizminde yeni bir dönem başlatacağız” diye konuştu.

Akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları, turizm alanında faaliyet gösteren dernekler ve turizm işletmeleri ile geniş yelpazeli çalıştaylar düzenleyeceklerini dile getiren Kaplan, “Turizm sektöründe çalışanların mesleki yeterlilikleri, turizm birliklerinin yasal yaptırım ve denetim sorunları ve çözüm önerilerini ele alacağız. Bu yasayla, hem çalışan hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem de işletmelerin kanuni altyapısını sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu sektörden ekmek yiyen milyonlarca insan var” dedi.