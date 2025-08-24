ETİK Başkanı Mehmet İşler: “Hedefimiz Ege’yi turizmde hak ettiği yere taşımak”

İZMİR / EKONOMİ



İzmir’in Foça ilçesinde ilki geçen yıl düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği’nin ikincisi, bu yıl Midilli Adası’ndan Yunanlı yelkencilerin de katılımıyla 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler şenliğin, sabırlı bir plan dahilinde Kuzey Ege’nin ve ülke denizlerinin yat ve yelken turizmine açılmasını hedeflediğini açıkladı.



İlk şenliğin etkili bir tanıtıma imza attığını ve çok ses getirdiğini belirten İşler bu yılın hazırlıklarının tamamlandığını ve önümüzdeki yıl için yeni hedefin belirlendiğini dile getirdi. MW Phokaia Yelken Şenliği’nin bu yıl ikincisini yaptıklarını söyleyen İşler: Bu yıl Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki dostlarımızı da işin içine kattık. Uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz. Sadece bölgesel dinamiklerin değil, ülke turizmimizin başta gelen kurum ve kuruluşlarının da maddi, manevi destekleriyle asıl amacımıza doğru yol almaya devam edeceğiz. Amacımız ve hedefimiz Ege’yi turizmde hak ettiği ve olması gereken noktalara taşırken ülkemizin turizmde rekabetçi gücüne güç katmak. Bütün yaptıklarımız, sabırlı bir plan dahilinde bu algıyı yerleştirmek ve kendimizi tanıtmanın basamaklarıdır. Türkiye de ve özellikle Ege’de turizm sadece deniz, kum, güneş değil” dedi.