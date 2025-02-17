ETİK Başkanı Mehmet İşler: “İzmir turizmi büyüyüp serpilmesi gerekirken kırıldı”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) turizmde öncü şehir olan ancak son yıllarda diğer illere oranla olması gereken turist sayısına ulaşamayan İzmir için bağımsız bir raporlama şirketi ile çalışma başlattı. ETİK Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye turizminin İzmir’de başlayıp filizlendiğini ancak bu filizin büyüyüp serpilmesi gerekirken kırıldığını belirterek, çalışmaya “kırılan filiz İzmir turizmi” adını verdiklerini söyledi.

“Bakış açılarını değiştirecek bir rapor hazırladık”

Son beş yılın çok yönlü ve karşılaştırmalı olarak incelendiği raporlamanın ayrıntılarının önümüzdeki Mart Ay’ında düzenlenecek basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen İşler, İzmir turizmine önce 2019’da yakaladığı ivmeyi kazandırmak, sonra en az kentin nüfusu kadar turist ağırlayacak seviyelere yükseltmek istediklerini, bunun yerel yetkililerin ilgisi ve turizm bileşenlerinin ortak çabalarıyla olacağına inandıklarını söyledi.

İzmir’de turizmin ileri hedeflere taşınamamasının nedenlerini profesyonel ve bilimsel bir çalışmayla ortaya koyarak ilgililerin dikkatine sunacakların belirten Mehmet İşler; “ETİK bağımsız bir raporlama şirketiyle yaptığı çalışma sonucunda İzmir’in son beş yıldaki turizm performansını ortaya koydu. Analitik çalışmayla, İzmir’in durumu hem Türkiye’deki destinasyonlarla hem dünyadaki rakipleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Türkiye ve dünya pazarından ne kadar pay aldığı, kaç yıldır durağan bir seyir izlediği, bu durağanlık döneminde diğer kentlerin nasıl bir gelişim gösterdiği raporlandı. İzmir, hiçbir kentte turizm yokken ilklerin kenti olan, Türk turizmine öncülük eden bir şehir. Turizmin doğduğu ve filizlendiği bir yer. Ama son yıllarda ülkemizin 81 ili seçkin birer turizm destinasyonu olmak için harıl harıl çalışırken, turizm açısından birçok ayrıcalıklı zenginliğe sahip İzmir neden durağanlığını aşamıyor. Bu performansı ‘kırılan filiz İzmir turizmi’ başlıklı bir raporla masaya yatırdık. Rapor Turizm Bakanlığının 2024 yılı rakamları açıklandıktan sonra son şeklini aldı. Rapor ve değerlendirmeleri Mart Ay’ında düzenleyeceğimiz basın açıklamasıyla tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Başta yerel yetkililer ve yatırımcılar olmak üzere tüm turizm paydaşlarının çok dikkatini çekeceğini ve ilgilendireceğini, yatırımcıların bakış açılarını ve öngörülerini etkileyecek, diğer turizm paydaşlarını yönlendirecek nitelikte bir rapor olduğunu söyleyebilirim. Amacımız İzmir ve bölge turizmini layık olduğu hedeflere taşımak” dedi.