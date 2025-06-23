ETİK Başkanı Mehmet İşler: “İzmir’in tanınırlığı artırılmalı”

EKONOMİ / İZMİR

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın düzenlediği Turizm Paydaşları Toplantısı’nı değerlendirdi. Cemil Tugay’a; seçildiği günlerde turizme bakış açısına yönelik sözleri ve belediyeden alınan hizmet bedellerinin yüksekliği nedeniyle eleştiriler yöneltmek durumunda kaldıklarını belirten İşler, toplantının içeriğinden, hedeflerine kadar her şeyiyle tam istedikleri gibi olduğunu söyledi. İşler, İzmir’in turizmde rekabetçi olabilmesi için yol haritasının çizilmesi, İzmir’in tanınırlığının artırılması gerektiğini söyledi.

Toplantının, tüm turizmciler tarafından sevinçle ve pozitif bir yaklaşım olarak karşılandığını dile getiren İşler, “Acenteler, rehberler, havayolu, konaklama sektörü temsilcileri, ilçe belediye başkanları turizmde öne çıkan ilçelerle kent merkezinin turizmden alması gereken payları konuştuk. Rekabet için geliştirilecek stratejiler ile turizmde İzmir’in yol haritasının belirlenmesi konusunda görüşleri ortaya koyduk. İletişimin hızlı ve düzenli yapılabilmesi için bir iletişim grubunun kurulması, medya, sosyal medya, fuarlar ve festivallerle tanınırlığın arttırılması, tur operatörlerinin davet edilerek yüz yüze iletişim sağlanması ve etkin pazarlama olanaklarının araştırılması, kurvaziyer ve sağlık turizminde rakamların büyümesi, nüfusumuz kadar turist sayısına ulaşılması, agro ve gastro turizme daha çok ağırlık verilmesi, bir merkezden planlanan ve yönetilen birbiriyle çatışmayan, aksine destekleyen bir etkinlik takviminin yapılması, Urla, Tire, Bayındır, Şirince, Foça ve Birgi’nin etkinlik takvimlerine dahil edilmesi, Michelin yıldızlı işletmelerin sayısının arttırılması konuları dile getirildi. İstanbul’un iç, Avrupa’nın dış pazarda en büyük pazar paylarına sahip olduğu, THY ve özel havayolu şirketleriyle işbirliği yapılması, İzmir’in başta sinema olmak üzere sanat etkinlikleriyle anılması, film, dizi ve tanıtım filmleri yoluyla kentin çekim gücünün arttırılması, kordondaki mendireğin İzmir Marinası haline getirilmesi gibi yılların beklentileri masaya yatırıldı” diye konuştu.

Son derece yapıcı, belediye kurumunun şefkatli ve kucaklayıcı tavrını gördüklerini dile getiren İşler, “Su, katı atık, lojman, yangın mevzuatı, İzmir’in tanınırlığı, festival sayısı ve fuarlara katılımın azlığı, Antalya’nın fiyat indirerek Ege pazarından pay alması gibi sorunları ortaya koyduk. İzmir 81 il içinde turizmden çok daha fazla pay alması gereken bir ildir. Dünya turizmi 9 trilyon dolarlık bir pazardır. 2035 yılında bu rakam 15 trilyon dolar olacaktır. Türkiye halen bu pazardan 65 milyar dolar pay alıyor. İzmir’in bu pastaki payı yüzde 3’ler dolayında kalıyor. Spor sağlık, kültür, kongre ve inanç turizmlerinden çok daha fazla gelir elde etmemiz, tanıtımda bazı kentlerin yaptığı gibi kentlerimizi ünlü isimlerle özdeşleştirmemiz, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş değerlerimizi ısrarla turizm bileşenlerinin gündemine sokmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İşler, sözlerini şöyle tamamladı: “Tanıtım için dizi ve filmler çok öne çıkmıştır. Biz yapımcılara uygun koşul ve ortamlar sağlayarak kentimizin güzelliklerini dizi ve filmlerle dünyaya daha çok gösterebiliriz. Bağ bozumu ve zeytin hasadı gibi etkinliklerle tanıtımda İzmir’e özel yöntemler geliştirebiliriz. Bunların hepsini konuşma şansı bulduk. Bize bu kadar zaman ayırarak ayrıntıları konuşma şansı veren Cemil Tugay’ın turizme verdiği önemi de görmüş olduk. Birikmiş bir hasreti giderdik, turizmle ilgili umutlarımızı tazeledik. Bu tablo İzmir’le ilgili tüm konularda böyle olsun dileriz. Eskiden olduğu gibi İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda turizmcilerin de yeniden yerini almasını ve turizmin sesinin duyulmasını talep ediyoruz.”