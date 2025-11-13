ETİK'ten İzmir’in Basmane Çukuru’na 5 yıldızlı otel talebi

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Basmane Çukuru’na Kültür Merkezi yapılacağını açıkladı. Turizmciler de alana Kültür Kongre merkezi ve otelin bir arada bulunduğu bir kompleksin yapılmasını önerdi.

Söz konusu alanın kentin ihtiyacını giderecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Destination İzmir Başkanı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan yardımcısı Bülent Tercan, “Sadece kültür merkezi olarak hizmet verecek bir bina, kentin atıl herhangi bir bölgesinde de yapılabilir. Oysa kent merkezinde turistlerin konaklayabileceği uygun konumlu oteller çok sınırlı. Bu alana 5 yıldızlı oteller yaparsak, hem bölgenin gelişmesine, hem de esnaf kesimi başta olmak üzere ticaretin canlanmasına vesile olur. Yapılacak otellerin zemin katlarının otopark şeklinde değerlendirilmesi de Basmane civarında büyük ihtiyaç duyulan otopark sıkıntısını da giderecektir. Yine bu otellerin toplantı ve kongre salonları istenilen amaçlara da hizmet verebilir” dedi.

“Ticaret ve turizm potansiyelimiz gelişir”

Hilton Oteli’nin kapanmasından doğan boşluğun Basmane Çukuru’nda yapılacak 5 yıldızlı otellerle doldurulabileceğine dikkat çeken Tercan, “İzmir’e daha fazla turist çekmek için çalışıyor, kente yılda 5 milyon turisti getirmeyi hedefliyoruz. Bir yandan UNESCO adayımız Kemeraltı’nı ön plana çıkarırken diğer yandan kentin zengin turizm materyallerini tanıtıyoruz. Ancak turizm alanında en büyük sorunlarımızdan birisi kent merkezinde yeterli yatak sayımızın olmaması. Turistlerin konaklayabileceği uygun konumlu otellerimiz çok sınırlı. UNESCO adayı Kemeraltı’na yürüme mesafesindeki bu merkezi alana yapılacak 5 yıldızlı oteller elimizi çok rahatlatacaktır. Hedeflerimize ulaştığımızda en büyük açığımızı kapatmış oluruz” diye konuştu.