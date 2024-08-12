ETİM, KOBİ’lere inovasyonla güç veriyor

ESKİŞEHİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun ortak mali iş birliği kapsamında yaklaşık 4 milyon Euro proje hibesiyle hayata geçirilen Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) 1100 metrekare kapalı alanda atölye ve ofis bölümleriyle hizmet veriyor. ETİM, kuruluş misyonu doğrultusunda KOBİ’lere AR-GE hizmeti sunarak, yenilikçi mühendislik yaklaşımlarıyla ülke sanayisine katma değer sağlamayı ve paydaş şirketlere rekabet avantajı kazandırıyor.

ETİM’in Eskişehir’deki rekabet gücüne ve gelişme potansiyeline sahip sektörlere destek sunduğunu aktaran TAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “Raylı sistemler, havacılık, beyaz eşya, otomotiv ve makine-metal gibi alanlarda ileri düzey teknolojik çözümler üretiyoruz. Sahip olduğu makine ve teknoloji altyapısıyla üretim öncesi hazırlık ve ardıl operasyonlarla entegre üretim ve tasarım sistemini birleştiren ETİM, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu tasarım, analiz, tersine mühendislik ve prototip üretimi hizmetlerini sunuyor” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliklerini önemsiyoruz

Üniversite-sanayi iş birliklerine önem veren merkezin akademik çalışmalara da altyapısıyla destek sağladığını vurgulayan Saraç, “Fikir aşamasından son ürüne kadar KOBİ’lere ve girişimcilere, fikri mülkiyet haklarını güvence altına alarak yenilikçi fikirlerini hayata geçirme sürecinde yol arkadaşlığı yapan ETİM, sunduğu kapsamlı mühendislik hizmetleri sayesinde iki ulusal patent tescili ve bir faydalı model tescili almayı başardı. Uluslararası tescil süreçleri de devam eden ETİM, ayrıca sanayi, üniversite ve girişimcileri yeni iş birlikleri için bir araya getiren bir platform işlevi de görüyor. Bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliklerine önem veren merkez, akademik çalışmalara da altyapısıyla destek sağlıyor” diye konuştu.

ETİM, KOBİ’lerin teknolojik dönüşümünü hızlandırıyor

“Eskişehir’in geleceğini yüksek teknolojide görüyoruz” açıklamasında bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, Eskişehir’de faaliyet gösteren ve inovasyonla, yüksek teknolojiyle kendini ve ürünlerini geliştirmek isteyen tüm KOBİ’lere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Eskişehir’in geleceğini yüksek teknolojide ve yüksek katma değerli ürünlerde gördüklerini kaydeden Küpeli, “Bu tür yatırımlara bölgemizde öncelik tanıyoruz. Eskişehir sanayisinin güçlenmesi, Türkiye sanayisinin de gelişmesine katkı sağlamaktadır. ETİM, sahip olduğu teknolojik altyapıyla özellikle KOBİ’lerimizin teknolojik dönüşümüne büyük katkı sağlamaktadır. Halen toplam ihracatımız içinde yüzde 15’ler düzeyinde olan yüksek teknoloji ürün ihracatımızın yüzde 20 hedefine ulaşması konusunda ETİM yaptığı çalışmalarla sanayi kuruluşlarımıza büyük katkılar sağlamaktadır. Yine ülkemizde yürütülen bazı önemli ürün geliştirme çalışmalarında ETİM’in önemli bilgi birikiminden ve makine parkından yararlanılmaktadır” dedi.

Başkan Küpeli, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin, Eskişehir’in ve Türkiye’nin sanayisine sunduğu bu yenilikçi çözümlerle hem bölgesel hem de ulusal düzeyde büyük katkılar sağlamaya devam edeceğini vurguladı.