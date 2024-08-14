ETO Başkanı Güler: Enflasyon muhasebesi iş dünyasına ek maliyet getirecek

ESKİŞEHİR

İşletmeleri vergilendirmede kullanılan enflasyon düzeltmesi hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, enflasyon düzeltmesi veya muhasebesi olarak bilinen uygulama sebebiyle işletmelerin gerçekte var olmayan ve kağıt üzerinde görünen kazançlarla vergilendirileceğini belirterek, bu uygulamanın tüccar, esnaf ve sanayiciye ek külfet getireceğini kaydetti.

Enflasyon muhasebesi hakkında üyelerden sürekli şikayet aldıklarını belirten Güler, enflasyon muhasebesi sorununun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve bağlı odaların ve borsaların gündeminde olduğunu dile getirdi. ETO’nun enflasyon muhasebesi sorununun takipçisi olduğunu vurgulayan Güler, özel sektöre büyük bir darbe vuracak olan bu uygulama konusunda gerekli adımların atılacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Firmalar ek vergileri ödemek için daha çok borçlanacak

Yüksek enflasyondan kaynaklanan fiyat artışlarının bilançoda veya kağıt üzerinde kâr gibi gözüktüğünü ancak gerçekte böyle bir kârın olmadığının altını çizen Metin Güler, enflasyon muhasebesi nedeniyle oluşan vergileri ödemek için şirketlerin daha çok borçlanmak zorunda kalacağını kaydetti. Güler, enflasyon muhasebesi konusunun ekonomi yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.