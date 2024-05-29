ETO Başkanı Güler: Maaşlar değil alım gücü artırılmalı

ESKİŞEHİR

Mayıs ayı meclis olağan toplantısında açıklamalarda bulunan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde mayıs ayında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi vererek, ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı’nı 150 bin kitapseverin ziyaret ettiğini kaydetti. Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde ise kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra 23. Ulusal Androloji Kongresi ve 4. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi’nin de düzenlendiğini belirten Güler, Eskişehir’in kongre turizmini geliştirebilmek için de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktardı. Kongre turizminin Eskişehir’in hizmet sektörünün büyümesi için bir fırsat olduğunu vurgulyan Güler, Eskişehir’in fuarcılığın yanı sıra kongre turizminde de iddialı olabilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Vergi diliminin azaltılması alım gücünü artırır

Gündemde olan asgari ücret artışı hakkında da değerlendirmede bulunan Güler, işverenlerin çalışanların refahını istediğinin altını çizdi. Güler, maaş artışı yerine alım gücünün artırılması gerektiğine dikkat çekti. Çalışanların mutlu olmaması ve geçim zorluğu yaşaması halinde üretimin ve ekonominin bir ayağının eksik olduğunu belirten Güler, çalışanlar üzerindeki vergi diliminin azaltılmasının alım gücünün artırılmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti. Maaş zamlarının piyasaya fiyat artışı ve enflasyon olarak yansıdığını, maaş zamlarının kısa sürede eridiğini kaydeden Güler, çalışanların refahını artıracak ek adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Dünyada gıda fiyatları azalırken Türkiye’de artmaya devam ettiğini belirten Güler, üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tasarruf tedbirleri tam olarak uygulanabilirse bütçe açığı azalır

Konut kiralarındaki yüksekliğin devam ettiğini sözlerine ekleyerek çalışanlar için sosyal konutların üretiminin önemine de dikkat çeken Metin Güler, “Bu kapsamda uygun maliyetli arsa üretilmeli ve yeni imar alanları açılması gerekiyor. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamındaki tasarruf tedbirlerini memnuniyetle karşılıyorum. Bu tedbirlerin tam olarak uygulanabilmesi halinde bütçe açığı azalıp ekonomideki toparlanma hızlanabilir” diye konuştu.