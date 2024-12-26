ETO Başkanı Metin Güler: "2025’in ilk yarısı zorlu geçecek, tasarruf planları yapılmalı”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Hem Eskişehir hem de ülke ekonomisi için 2024 yılının oldukça zorlu geçtiğini belirten Güler, yüksek enflasyonun işletmelerin karlılığını olumsuz etkilediğini aktardı. Güler, “İşletmelerin ciroları arttı ama gıda sektörünün dışında kalan alanlarda karlılık anlamında hedefler tutmadı. Özellikle inşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde daralmayı zorlayan ve talebi kısıtlayan bir takım sıkıntılar var. Önümüzdeki süreçte bunlarla yüzleşeceğiz. Yüzde 50 civarında enflasyon olan ülkemizde birim başı paranın maliyeti de maalesef aylık 4,5-5 skalasında geziyor. Bu rakam düşmediği ve taksitlendirme meselesi istediğimiz seviyeye gelmediği sürece ne beyaz eşyada, ne mobilyada, ne de inşaat sektöründe herhangi bir rahatlama olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

2025 yılının ilk yarısının daha dikkatli olmayı gerektirdiğini ve işletmelerin yeni tasarruf planlamaları yapmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Güler, “Yeni yılın ilk yarısında yaşadığımız zorlukların artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. Her zamankinden daha fazla çalışmalı ve tasarruf etmeliyiz. İşletmeler bilançolarını oluştururken tasarruf tedbirlerini önceliklendirmeli” dedi.

“Enflasyon ve kur artışı devam edecek”

Enflasyonda iyileşme yaşanması için zamana ihtiyaç olduğunun altını çizen Metin Güler, “Hükümetin yaptığı açıklamaya göre enflasyon hedefi yaklaşık yüzde 25. Bu rakam 30 olsa dahi iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Döviz kuru tarafına bakıldığında ise son zamanlarda aylık artış miktarı yüzde 2,5 – 2,8 bandına oturdu. Bu anlaşılabilir bir rakam. Maliyetler nedeniyle 2024 yılında ihracatçılar para kazanamaz hale geldi. Bu yüzden kur artışı çok hassas bir nokta” açıklamasında bulundu. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, piyasaya daha fazla para girişi olsa da bu paraya erişimin şartlarının zorlaştığına dikkat çeken Güler, ticari kredilerde bankaların cesaretli adımlar atmasının piyasayı rahatlatacağını ifade etti.