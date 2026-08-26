ETO/ Güler: “Bu bir bayrak yarışıdır; görünen ve görünmeyen kahramanlarımız var"

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2022’den 2026’ya uzanan görev süresince meclis üyeleriyle birlikte hayata geçirdikleri projeleri değerlendirdi, bu dönemde kent ekonomisine sağladıkları katkıları anlattı ve özellikle son dört yılda ortaya koyulan başarılarda meclis üyelerinin fedakâr çalışmalarının belirleyici rol oynadığını vurguladı. Yeni hizmet binasının açılış töreninde yaşanan yoğun katılımın kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Güler, asıl başarının üyeleri en iyi şekilde ağırlayan meclis ekibinin özverili duruşundan kaynaklandığını ifade etti.

Ev sahipliğimiz heyecan yarattı

Yeni hizmet binasının açılışında sergilenen ev sahipliğinin tarif edilemez bir heyecan yarattığını belirten Güler, “Beraberce yeni hizmet binamızın açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten adımıza yakışan çok güzel bir tören oldu. Üyelerimizle birlikte bu gurur ve heyecanı yaşamak bizler için tarif edilmezdi. Tabii asıl mesele, burada sizlerin ev sahibi olarak üyelerimizi en iyi şekilde ağırlamanızdı. Çok yoğun bir katılım vardı ama ev sahipliği yapmak tam da böyle bir şeydir. Bu yüzden hepinize katılımınız ve gösterdiğiniz emeklerden dolayı tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başta Fatih Dönmez olmak üzere protokol üyelerine, bakan yardımcılarına, milletvekillerine ve kendilerine destek olan tüm dostlarına şükranlarını sunduğunu söyleyen Güler, iş insanları ve üyelerle birlikte anlamlı bir açılışa imza attıklarını dile getirdi.

Meclis toplantısında yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ettiklerini ve dolu dolu bir ayı geride bıraktıklarını anlatan Güler, üyelerin beklenti ve taleplerini dinlemenin, ardından planlama yaparak ilgili kurumlarla paylaşmanın en önemli görevleri olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kenti ziyaret ettiğini hatırlatan Güler, kendisi için kapsamlı bir dosya hazırladıklarını ve komitelerden gelen talepleri doğrudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na aktardıklarını belirtti.

Kuzey Çevre Yolu işlevini yitirdi

Kuzey Çevre Yolu projesinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Güler, “Bu proje, hayata geçirilmesi son derece elzem bir yatırımdır. Çünkü artık ‘Çevre Yolu’ adını verdiğimiz bu yol, işlevini yitirmiş durumda ve şehir içi trafiğin yükünü taşıyamaz hale gelmiştir. Durumu matematiksel verilerle de kendilerine sunduk. Akaryakıt masraflarından zaman kaybına, çevre kirliliğinden maliyet artışlarına kadar her parametrenin şehre getirdiği yükü tek tek ifade ettik” dedi. Ayrıca Eskişehir’in uzun süredir gündeminde olan teşvik meselesini ve mecliste arkadaşlarıyla konuştuğu başlıkları da Sayın Yılmaz’a ilettiklerini söyledi.

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisi için hayati önemine dikkat çeken Güler, gayrisafi yurt içi hasıla içinde inşaat sektörü ve buna bağlı yaklaşık 100 alt sektörün yüzde 25’lik bir paya sahip olduğunu anlattı. Mevcut yüksek faiz oranlarıyla inşaat sektörüne yönelik planlamaların sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirten Güler, bu konuları hazırladıkları dosyayla ve sözlü olarak üst düzey yetkililere aktarma fırsatı bulduklarını ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında esnaf ve sanatkâr odalarıyla birlikte hareket ederek kentteki tüm dinamikleri bir araya getirdiklerini ve güzel bir birliktelik örneği sergilediklerini kaydetti.

420 bin kişiyi ağırladık

Geride bıraktıkları dört yılda meclis üyelerinin desteğiyle büyük projelere imza attıklarını belirten Güler, düzenlenen fuarlar, kongreler ve iş organizasyonlarına verdikleri destekten dolayı üyelere teşekkür etti. Sadece bir yıl içerisinde 420 bin kişiyi şehirde ağırladıklarını vurgulayan Güler, “Bu kadar insanı buraya çekebilmek; sizlerin özverisi, katkıları ve vizyonu sayesinde mümkün oldu. Eskişehir ekonomisine milyarlarca liralık doğrudan ve dolaylı katkı sağladık. Böyle önemli projelerin hayata geçmesinde en başından bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi sonrasındaki olumsuz ekonomik tabloya rağmen son yıllarda durmaksızın çözüm ürettiklerini anlatan Güler, özellikle son üç yılda yürütülen para politikaları çerçevesinde üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi. Çözülen ve çözülemeyen konular olduğunu ancak her zaman üyelerin yanında yer aldıklarını belirten Güler, teşvik konusunda Eskişehir tüccarının hakkını sonuna kadar savunduklarını ifade etti.

Bayrak yarışında herkesin emeği var

Önlerinde yeni bir dönem ve seçim süreci olduğunu hatırlatan Güler, meclis ve komite üyeliklerinde değişikliklerin doğal olduğunu ancak bu sürecin sağlıklı, şeffaf ve anlaşılır şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı. “Bu bir bayrak yarışıdır arkadaşlar. Eğer bu değişimi hep birlikte son derece sağlıklı, şeffaf ve anlaşılır bir şekilde planlayıp hayata geçirebilirsek, işte o zaman Eskişehir Ticaret Odası'na hem bugün hem de gelecek dönemler için çok önemli katkılar sağlamış oluruz” diyen Güler, seçimlerin Ekim ayı içerisinde yapılmasını planladıklarını ve önlerinde son bir meclis toplantısı kaldığını söyledi.

Dört yıllık görev süresince birlikte yol yürüdüğü meclis üyelerine ayrıca teşekkür eden Güler, “Burada görünen kahramanlar olduğu kadar, görünmeyen kahramanlar da var. Çeşitli komitelerimizde, meclisimizde görev alan, aldığımız kararlarda biz cesaret veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Karar alma süreçlerinde kiminin az, kiminin çok; ama mutlaka herkesin bir emeği ve imzası var” ifadelerini kullandı. 19 bini aşkın üyeyi temsil eden yapıda, her telefon çağrısına cevap veren, her soruna çözüm arayan komitelerle harika işler çıkardıklarını belirten Güler, sözlerini şöyle tamamladı:“Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah Eskişehir kazanır, Eskişehir Ticaret Odası camiamız kazanır, iş dünyamız kazanır. Hem yeni dönemin hem de bundan sonraki süreçteki planlamalarımızın hayırlı bir yolculuk olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.” Toplantı sonunda, dört yıl boyunca görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.