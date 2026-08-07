ETO/ Güler, "Sanayide Kadın Eli' projesikadın istihdamına önemli katkılar sunacak"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Güler Metal A.Ş. arasında "Sanayide Kadın Eli" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. 6 Ağustos Perşembe günü imzalanan protokol ile kadın istihdamının artırılması, sanayi sektöründe kadın çalışan sayısının yükseltilmesi ve kadınların nitelikli iş gücü olarak üretime daha fazla katılım sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında istihdam süreçlerinde iş birliği yapılması, kadın adaylara yönelik farkındalık oluşturulması ve sanayi sektöründe kadın istihdamını teşvik edecek çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Proje işletmelerimize ve kadın istihdamına güç katacak

Protokolün imzaları, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı ve Güler Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler ile TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak tarafından atıldı. İmza töreninde konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı ve Güler Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, kadınların üretim ve sanayide daha fazla yer almasının hem işletmeler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Güler Metal A.Ş. olarak kadın istihdamını destekleyen projelerin içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirten Güler, 'Sanayide Kadın Eli' projesinin hem işletmelerimize hem de kadın istihdamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kadınların sanayide nitelikli iş gücüne erişmesine özen gösteriyoruz

İmza töreninde konuşan TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ise kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirecek iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik somut adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Gürkaynak, "Sanayide Kadın Eli" projesiyle, kadınların sanayi sektöründe daha görünür hale gelmesi, nitelikli iş gücüne erişimlerinin kolaylaştırılması ve istihdam olanaklarının artırılmasını hedeflediklerinin altını çizdi.