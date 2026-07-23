ETO/ Güler “"Yeni hizmet binasını gelecek 50 yılı düşünerek planladık"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Törenin açılış konuşmasını yapan ETO Başkanı Metin Güler, hizmet binasının yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını, Eskişehir'in ekonomik geleceğine yönelik uzun vadeli bir vizyonun ürünü olduğunu söyledi. Güler, göreve geldikleri ilk günden itibaren kalıcı eserler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, Ticaret ve Sanayi Müzesi, ETO Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi yatırımlarının ardından yeni hizmet binasını da tamamladıklarını ifade etti.

"Yatırımların bugünkü değeri 2 milyar lirayı aştı"

ETO'nun hayata geçirdiği yatırımların Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti: “Göreve geldiğimiz ilk günlerde önümüzde iki yol vardı. Ya mevcut imkanlarla yetinip günü kurtaracaktık ya da odamızı geleceğe taşıyacak kalıcı eserler yapacaktık. Biz ikinci yolu seçtik. Yalnızca bina yapmayı değil, Eskişehir'in ekonomik geleceğine yatırım yapmayı hedefledik. Bugün fuar merkezimiz, kongre merkezimiz ve yeni hizmet binamız aynı vizyonun parçalarıdır. Toplamda yaklaşık 200 milyon lira harcayarak hayata geçirdiğimiz bu yatırımların bugünkü yeniden yapım maliyeti 2 milyar lirayı aşmış durumda.” Fuar ve kongre merkezinin kent ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirten Güler, geçen yıl 420 bin ziyaretçiyi ağırlayan tesislerde bu yıl 520 bin ziyaretçiye ulaşmayı, 2030 yılında ise 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

"Ulusal ölçekte örnek gösterilen bir kurum olduk"

Yeni hizmet binasının üyelerin ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki talepler dikkate alınarak tasarlandığını belirten Güler, “Bu binayı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için yapmadık. Önümüzdeki 50 yılı düşünerek planladık. Üye sayımız artsın, ticaret büyüsün, Eskişehir gelişsin diye her ayrıntıyı geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarladık. Enerji verimliliğinden dijital altyapısına, toplantı salonlarından sosyal kullanım alanlarına kadar her detayda verimliliği esas aldık. Çünkü güçlü kurumlar sadece bugünü yönetmez, geleceği de planlar. Bugün Eskişehir Ticaret Odası yalnızca üyelerine hizmet veren bir kurum değil, üreten, yatırım yapan, şehrine değer katan ve ulusal ölçekte örnek gösterilen güçlü bir kurum haline gelmiştir.❞ Güler, önümüzdeki dönemde üyelere yönelik İleri Yaşam Merkezi projesini de hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

"hizmet kalitesi uluslararası ölçekte beş yıldızlı"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yeni hizmet binasının yalnızca fiziki bir yatırım değil, çağdaş oda yönetimi anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. ETO'nun uluslararası akreditasyon sisteminde en yüksek hizmet standardına ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Yeni hizmet binası esasen bir vizyon işidir. Üyesine en kaliteli hizmet sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi amaçlayan çağdaş yönetim anlayışının eseridir. Dünyada odaların hizmet kalitesini ölçen uluslararası bir akreditasyon sistemi bulunuyor. Eskişehir Ticaret Odamız bu sistemde tam beş yıldızlı hizmet standardına sahip. Yani Paris, Londra ve Berlin'deki odalar hangi hizmet kalitesini sunuyorsa Eskişehir Ticaret Odamız da aynı seviyede hizmet veriyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, ETO'nun son yıllarda hayata geçirdiği fuar merkezi, kongre merkezi, ticaret ve sanayi müzesi, tahkim merkezi, e-ticaret merkezi ve mesleki eğitim projeleriyle Eskişehir'in ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

"Eskişehir üretim ve yüksek teknoloji üssü konumunda"

Eskişehir'in sanayi, teknoloji ve ihracat alanında Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kentin yüksek teknoloji üretimiyle dikkat çektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Eskişehir bugün ticaretin, sanayinin, eğitimin ve yüksek teknolojinin şehirlerinden biridir. Havacılık, raylı sistemler, savunma sanayi ve ileri teknoloji üretiminde Türkiye'nin öncü merkezleri arasında yer alıyor. Üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü bir üretim altyapısına sahip. Eskişehir Ticaret Odamız da üyelerinin sorunlarını Ankara'da başarıyla takip ediyor, şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeleri kararlılıkla hayata geçiriyor. Yeni hizmet binasının da bu vizyonu daha ileri taşıyacağına inanıyorum.”

"Eskişehir ihracatta lokomotif iller arasında yer alıyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Eskişehir Ticaret Odası'nın 130 yılı aşkın geçmişiyle kentin ve Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni hizmet binasının iş dünyasına daha nitelikli hizmet verilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Eskişehir'in gelişmiş organize sanayi bölgeleri, havacılık ve raylı sistemler alanındaki üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Gürcan, "Eskişehir yüksek teknoloji üreten sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla dış ticarette güçlü konumunu sürdürüyor. Kent, 2025 yılında 4,22 milyar dolarlık ihracata imza atarken, 2026 yılının ilk altı ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artırarak 2,7 milyar dolar seviyesine çıkardı. Ticaret Bakanlığı olarak Eskişehir'in güçlü sanayi ve ticaret ekosistemini desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 128 milyon lira, 2025 yılında ise 144,4 milyon lira ihracat desteği sağladık. Üreten, yatırım yapan ve ihracatla büyüyen Türkiye hedefi doğrultusunda iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.