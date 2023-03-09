ETO’dan depremzedelere hijyen yardımı

ESKİŞEHİR - Üyelerinin yaptığı bağışlarla sağlanan hijyen paketlerinin dağıtımına başladıklarını belirten ETO Başkanı Metin Güler, yardım kampanyası kapsamında kadın, erkek ve bebeklerin ihtiyacı olan kişisel temizlik ve bakım malzemeleri ile bebek bezi gibi hijyen ürünlerinin yer aldığı bin 250 yardım paketini depremzedelerin konakladığı yurtlara, misafirhanelere ve evlere teslim edeceklerini söyledi.

Depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak adına Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptığı 380 bin liralık nakit desteği ile gıda paketi kampanyası da başlattıkları bilgisini paylaşan Güler, Eskişehir iş dünyasına yardımı artırmak adına kampanyaya destek olma çağrısı yaptı. Depremin ekonomik, psikolojik ve sosyolojik etkilerinin de önemine dikkat çeken Güler, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.