ETO/Güler: “Finansmana erişim kolaylaştırılmalı”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 2023 yılından bu yana sıkı para politikası uygulandığını hatırlatan ETO Başkanı Metin Güler, tüccar ve sanayicinin yaşadığı finansman sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte reel sektörün hem yüksek finansman maliyetleri hem de krediye erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle zorlandığına dikkat çeken Güler, “Yaklaşık üç yıldır devam eden sıkı para politikası, tüccar ve sanayicimizin finansmana erişimini önemli ölçüde güçleştirdi. Mevcut ekonomik koşullarda işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için finansman desteği artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Ekonomideki çarkların dönmesi, üretimin sürdürülebilmesi, rekabetçi ticaretin ve istihdamın devam edebilmesi için finansmana erişim kolaylaştırılmalı” dedi.

Yüksek faiz işletme maliyetlerini artırıyor

Finansman desteğinin üretim yapan, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan işletmeler için zorunluluk taşıdığını belirten Güler, yüksek faiz politikasının yatırım kararlarının ertelenmesine, işletme sermayelerinin erimesine ve rekabet gücünün azalmasına neden olduğunu söyledi. Finansman maliyetlerindeki yükselişin üretim ve işletme maliyetlerini de artırdığını kaydeden Güler, “Ticaretin sürdürülebilirliği için kamu bankaları ve özel bankalar inisiyatif kullanarak tüccar ve sanayicimize uygun koşullarda finansman sağlamalı. Ticari kredi faizleri işletmelerimizin ulaşabileceği makul seviyelere çekilmeli. Bugün tüccar ve sanayiciye sağlanacak destek, yarın ülkemize üretim, istihdam ve ihracat olarak geri dönecek. Bu nedenle reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması, ekonominin bütünü açısından değerlendirilmesi gereken bir konu” diye konuştu.

Reel sektörün desteklenmesi stratejik önem taşıyor

Bankacılık sektörünün reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak üretimi desteklemesinin önemine dikkat çeken Güler, “Reel sektörün güçlenmesi ekonominin ve istihdamın da güçlenmesi anlamına geliyor. KOBİ’lerimiz ve orta ölçekli işletmelerimiz ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Üreten, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan işletmelerimizin desteklenmesi ve finansman ihtiyacının giderilmesi, yalnızca bugünün sorunlarının çözülmesi açısından değil, ülkemizin ekonomik geleceği bakımından da stratejik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.