ETO/GÜLER “Şehrin ekonomisinin gelişmesi için çalışacağız”

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir Ticaret Odası’nda (ETO) 2026-2030 döneminde görev yapacak olan organ üyelerinin seçimleri 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. ETO Hizmet Binası’nda yapılan seçimlerde meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis divanı ve diğer organ üyeleri belirlendi.

Halil İbrahim Ara yeniden meclis başkanı oldu

Yapılan seçimler neticesinde Halil İbrahim Ara yeniden meclis başkanı oldu. ETO’nun 2026-2030 dönemindeki meclis başkan yardımcıları Metin Öztürk ve İbrahim Atilla Sabahcı, Meclis Divan Katibi ise Eray Gönenli olarak belirlendi. Seçimler neticesinde Metin Güler bir kez daha yönetim kurulu başkanı olarak güven tazeledi. Özgür Alp, İsmail Çavdar, Ali Ateş, Hüsnü Ünalan, Emre Demir, Mehmet Kahya, Yasin Bakılan, Kerem Can Apaydın, Lokman Can, İlhan Köksal ise ETO’nun yönetim kurulu asil üyeleri oldu.

ETO’nun TOBB delegeleri belirlendi

ETO organ üyesi seçimlerinde disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Buna göre Sermet Özgöde, Gürdal Abacı, İsmail Mermer, Mahmut Ercan Ertoğlu, Mehmet Dalyancı, Tevfik Ceylan Atılgan ETO’da disiplin kurulu asil üyesi oldu. Yapılan seçimler neticesinde TOBB Delegesi asil üyesi olarak Ali Ufuk Yılmaz, Halil İbrahim Ara, Halil Karahisar, İbrahim Atilla Sabahcı, İbrahim Eldem, İsmail Çavdar, Metin Öztürk, Mithat Yatır, Murat Destici, Özgür Alp, Özgür Ersoy, Recep Can belirlendi.

ETO Başkanı Güler’den üyelere teşekkür

Meclis divanı ve diğer kurulların seçimleri hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 2026-2030 döneminde de başkanlık görevini layık gören üyelere bir kez daha teşekkür ederek, yeni dönemde de şehir ekonomisinin gelişmesi, tüccar ve sanayicinin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını kaydetti. Güler, yeni dönemin ETO üyelerine ve şehir ekonomisine hayırlı olmasını diledi.