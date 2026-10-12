ETO/Güler, "Yeni dönemde de ilklere imza atan anlayış sürecek"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir Ticaret Odası üyeleri, 10 Ekim Cumartesi günü sandık başına giderek, 2026-2030 yılları arasında görev yapacak olan meclis ve komite üyelerini belirledi. ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve saat 09:00 itibariyle başlayan seçimler saat 17:00’ye kadar sürdü. 41 meslek grubunda ve 60 sandıkta gerçekleşen seçimlere üyeler yoğun ilgi gösterdi. Kesin olmayan seçim sonucuna göre, 36. Meslek Komitesi’nden Beyaz Liste ile seçimlere tek aday olarak giren ETO Başkanı Metin Güler’in listesi tüm meslek gruplarında seçildi. ETO Başkanı Güler’in listesinde yer alan 96 iş insanı meclis üyesi, 233 iş insanı da meslek komitesi üyesi olarak seçildi.

Kent ticaret ve sanayisine öncülük edeceğiz

Seçimler hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, 2026-2030 döneminde ETO’da görev yapacak organ meclis ve meslek komitesi üyelerini belirlemek için sandık başına giden üyelere teşekkür etti. Başkan olarak seçildiği günden bu yana Eskişehir Ticaret Odası’nın geleceğine, tüccar ve sanayicinin sorunlarına ve kent ekonomisinin gelişimine odaklandığını, oda tarihinin en büyük projelerini gerçekleştirdiklerini belirten ETO Başkanı Metin Güler, üyelerin teveccühü ve güveni ile 2030 yılına kadar Eskişehir Ticaret Odası’nda görev yapacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. ETO’nun yeni dönemde de üyelerinin yanında olmaya devam edeceğine, kent ticaret ve sanayisinin gelişimine öncülük edeceğine değinen Güler, yeni dönemde de ilklere imza atan anlayış ve vizyonla hareket edeceklerini sözlerine ekledi.