ETO/Güler “ Yeni dönemde girişimcilik çalışmalarını genişleteceğiz”

Abdullah Sönmez/Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odası (ETO), 2022-2026 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda dört yıllık dönemde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETO Başkanı Metin Güler, odanın son dönemde gerçekleştirdiği organizasyonlar ile girişimcilik çalışmalarını anlattı. Yeni dönemde de tüccar ve sanayicinin gelişimine yönelik projelere devam edeceklerini kaydeden Güler, özellikle üniversite öğrencilerinin girişimciliğe yönlendirilmesine önem vereceklerini ifade etti.

Son dönemde gerçekleştirilen Tarım Fuarı’na da değinen Güler, fuarın yedinci kez düzenlendiğini ve 100’ün üzerinde firmanın organizasyona katıldığını söyledi. Eskişehir’den 30 firmanın fuarda yer aldığını aktaran Güler, organizasyonun ürünlerin tanıtılmasının yanı sıra yeni iş bağlantılarının kurulmasına da imkan sağladığını belirtti.

“Bin kişiyi bir hafta boyunca kentte ağırladık”

ETO’nun bu yıl ilk kez Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığını aktaran Güler, yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 45 aracın yarıştığını bildirdi. Organizasyon kapsamında yaklaşık bin kişinin Eskişehir’e geldiğine dikkat çeken Güler, “Fuar alanımızın farklı amaçlarla kullanılabildiğini bu organizasyonda da gördük. Yarışa ev sahipliği yapmak bizi mutlu etti. Bizim açımızdan en önemli noktalardan biri de yaklaşık bin kişinin bu vesileyle Eskişehir’e gelerek bir hafta boyunca kentimizde konaklaması oldu. Yarışan araçların bakım ve onarım süreçleri de tesislerimizde gerçekleştirildi” dedi.

70 girişimci projesinden 10'u finale kaldı

Güler, ETO’nun üniversitelerle birlikte hayata geçirdiği “Kampüsten Ticarete Girişim Akademisi” projesinin yaklaşık altı aylık bir çalışmanın ardından ilk sonuçlarını verdiğini söyledi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla yürütülen programa öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Güler, yaklaşık 70 girişimci projesinin başvuru yaptığını kaydetti.

Başvuruların üniversiteler, ETO meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile girişimcilik alanında görev yapan isimlerin bulunduğu bir ekip tarafından değerlendirildiğini ifade eden Güler, 70 proje arasından 10 projenin finale bırakıldığını, daha sonra yapılan değerlendirmeyle ilk üç projenin belirlendiğini söyledi.

“Üç projeye ekonomik destek sağladık”

Genç girişimcilerin yalnızca fikir aşamasında değil, işlerini geliştirme sürecinde de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Güler, “Bir gencin ‘Ben girişimci olacağım, yeni bir iş kuracağım, iyi bir projeyi ortaya çıkaracağım’ diyebilmesi için fikri olan gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Bu çalışmayı ilk kez yaptık ancak önümüzdeki yıllarda daha da genişletmek istiyoruz. Hedefimiz 70 değil, 100’lü, 200’lü projeleri değerlendirebileceğimiz bir yapıya ulaşmak. Finale kalan 10 proje içerisinden üç projeye ekonomik destek sağladık. Ayrıca bu girişimcilere bir yıl boyunca Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde ofis tahsis ettik” diye konuştu.

Finale kalan diğer projeleri de iş dünyasıyla buluşturmayı planladıklarını anlatan Güler, projelerin faaliyet alanlarına göre ETO meslek komitelerinin toplantılarına davet edileceğini bildirdi. Böylece genç girişimcilerin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurmasını amaçladıklarını ifade eden Güler, bir yıl boyunca oda bünyesindeki altyapı ve fiziki imkanlardan yararlanabileceklerini söyledi.

“100 mezundan en az 10’u kendi işini kurmalı”

Bir iş fikrinin projelendirilmesinin tek başına yeterli olmadığını belirten Güler, gençlerin satış, pazarlama, paketleme ve iş geliştirme gibi alanlarda da tecrübeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Girişimciliğin istihdam açısından önemine işaret eden Güler, “Eğer 100 üniversite öğrencisini mezun ediyorsak bunun en az 10 tanesi kendi işini kurmalı ki diğer 90 kişi de girişimci olan arkadaşlarımızın yanında iş bulabilsin. Bu nedenle girişimciliği destekleme misyonunu çok değerli buluyoruz. Kampüsten Ticarete projesini her yıl devam ettirerek daha geniş bir yapıya ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemde yeni hayallerimiz var”

2022-2026 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Güler, dört yıllık süreçte ETO organ ve komite üyelerinin hem Eskişehir’in hem de oda üyelerinin ticari hayatının gelişmesi için zaman ve emek harcadığını söyledi. Güler, görev süresi boyunca çalışmalara katkı sunan komite, meclis ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Güler, “Önümüzde yeni bir dönem ve yeni hayallerimiz var. Eskişehir’e ve odamıza karşı sorumluluklarımız bulunuyor. 2026-2030 döneminde daha planlı şekilde, daha çok zaman ayırarak elimizden gelen katkıyı sağlamak zorundayız. Geçiş dönemlerini bir bayrak devir teslimi olarak görmek gerekiyor. Hep birlikte yeni ufuklar açmaya, tüccar ve sanayicimize katkı sağlamaya, yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz. Türkiye çapında örnek ve sürdürülebilirliği olan bir oda yapısını hep birlikte devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.