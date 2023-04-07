Europen, BSH’ın onaylı tedarikçisi oldu

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Hali hazırda Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinin cam tedarikçisi olduklarını belirten Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, “Bir yıldan uzun süren denetim ve testlerden başarıyla geçerek Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden BSH ve markalarının dünya genelindeki onaylı tedarikçisi olarak deneme üretimlerine başladık” dedi.

1 milyar lira teşvik alan yatırımını Kütahya’ya yapacak

Kütahya Zafer Altıntaş Organize Sanayi Bölgesi’ne kuracakları güneş enerjisi panel camı fabrikası için 1 milyar liralık teşvik aldıklarını açıklayan Hatipoğlu, “238 bin metrekare üzerine 55 bin metrekare kapalı alana kurmayı planladığımız tesisimiz yıllık 98 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Yılsonuna kadar üretime başlamayı planladığımız bu yatırımla yıllık 1,8 milyar lira ciro hedefliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yılın sonunda söz konusu üretim tesisi için Çin firması China Triumph İnternational Engineering Co. Ltd. ile 37 milyon dolarlık cam üretim fırını, cam işleme hatları, makine ekipman ve mühendislik anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Hatipoğlu, “Son yıllarda artan enerji fiyatları nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arttı. Ülkemizdeki panel camı üretimi yeterli talebi karşılayamadığından güneş enerjisi panellerinde kullanılan camlar büyük oranda ithal ediliyor. Bu kapsamda yatırımımız aynı zamanda ithalat azaltıcı etki yaratacaktır. 50 yılı aşan tecrübeye sahip olan firmamız bu yatırımla birlikte faaliyet alanlarına cam üretimini de eklemiş olacak” diye konuştu.

Geçen yıl borsaya adım atan Europen’in, halka arzdan gelen kaynağı yeni fabrika yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyacında değerlendirdiğini ifade eden Hatipoğlu, cirolarının yüzde 73’ünün ihracattan geldiğini belirtti. Bu ihracatın yüzde 99’unun Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini söyleyen Hatipoğlu, bin 600 çalışanları ile PVC pencere ve kapı profili üretiminde sektörün en büyük üreticileri arasında yer aldıklarının altını çizdi.

GES yatırımıyla enerji ihtiyacının 25’ini karşılayacak

Yenilenebilir ve temiz enerji üretmek için Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Hatipoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda 11 megavat GES anlaşması yaptık. Bu proje ile bin 247 ağacı kurtararak bir yılda ortalama 8 milyon 262 bin 596 kg karbon dioksit emisyonunu azaltmayı planlıyoruz. Süreç tamamlandığında bu proje ile üreteceğimiz elektrikle tesislerimizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde 20 megavatlık bir yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.