Europen, sanayi devleri liginde 61 basamak yükseldi

Eskişehir/Ekonomim

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Europen, üretim ve finansal performansını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İSO 500 listesinde 484. sırada yer alan şirket, bu yılki çıkışını sürdürerek 61 basamak birden yükseldi ve 423. sıraya yerleşti. Bu istikrarlı başarının arkasında, firmanın son dönemde hayata geçirdiği yatırımlar ve ihracat pazarlarındaki artan payı yatıyor. Europen, sağladığı istihdam ve milyarlarca liralık gelirle bölge ekonomisine de güç katmayı sürdürüyor.

1600’den fazla kişiye istihdam sağlıyor

1993 yılında Eskişehir’de temelini atan ve bugüne uzanan yolculuğunda çok sektörlü bir sanayi gücüne dönüşen Europen, operasyonel başarısını bir kez daha kanıtladı. Plastik inşaat malzemeleri ile endüstriyel cam sektörlerinin birleştiği stratejik bir üretim modeline sahip olan şirket, Eskişehir’de bulunan 6 ve Kütahya’da faaliyet gösteren 1 modern tesisiyle toplamda 7 büyük fabrikada çarkları döndürüyor. Bu üretimin arkasında ise toplam 1.643 kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Europen’in bu ölçekteki üretim başarısı, sadece iç pazardaki pazar payı hakimiyetiyle sınırlı kalmayıp küresel piyasalara da yön veriyor. 2025 yılında toplam satışlarının % 54 ünü ihraç kayıtlı gerçekleştiren şirket; ihraç kayıtlı satışlarında aslan payını alan Avrupa kıtası başta olmak üzere Asya, Amerika ve Afrika pazarlarına yayılan geniş bir ihracat ağını yönetiyor. Toplam ihraç kayıtlı satışlar içinde Fransa %28, Romanya %13, İspanya %12 ve Almanya %11 gibi oranlarla başı çekerken; ürün bazında kapı ve pencere grubu, ihracat gelirlerinin %81’ini tek başına sırtlıyor. Bu ihracat kabiliyeti, şirketin küresel dalgalanmalara karşı güçlü durmasını sağlarken sanayi devleri arasındaki varlığını da destekliyor.

Enerji camları yatırımı devreye girdi

Şirketin dış pazardaki yerini güçlendiren ve üretim kapasitesini doğrudan etkileyen en önemli adımlardan biri, Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Güneş Enerjisi Panel Camı üretim tesisi oldu. İnşaat ve makine-ekipman parkuruyla birlikte toplamda 65 milyon dolar maliyetle hayata geçirilen bu dev yatırım, 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak üretime başladı. Tesis, 238.908 metrekarelik toplam arazi üzerinde yükselen 58.799 metrekarelik kapalı alanıyla dikkat çekiyor.

Kısa sürede sektörün önde gelen panel üreticilerinin onaylı tedarikçisi konumuna yükselen yeni solar cam fabrikası, Ağustos 2025 itibarıyla %100 tam kapasiteye ulaştırıldı. Kapasite kullanımındaki bu hızlı artış, şirketin ticari başarı verilerine de doğrudan yansıdı. Europen, 2025 yılı sonu itibarıyla bu modern tesisten toplamda yaklaşık 7 milyon metrekare solar cam satışı gerçekleştirmeyi başardı.

Akıllı fabrika yatırımı yapacak

Yapılan açıklamaya göre şirket, büyüme hedeflerini teknolojik dönüşüm ve verimlilik odaklı yeni bir aşamaya taşıyarak PVC kapı ve pencere iş kolunda dev bir yatırım için harekete geçti. Yeni iş birliklerinin getirdiği yoğun talep artışını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında, kapı pencere üretim kapasitesinin 850 bin adetten 1,5 milyon adete çıkartılması hedefleniyor. Mevcut fabrikaları için yıl genelinde 5 milyon euroluk ek makine ve ekipman yatırımı yapan şirket, önümüzdeki üç yıl içinde PVC kapı ve pencere üretim kapasitesini yıllık 1,5 milyon adet artıracak yeni bir tesis inşa edecek. Planlanan bu yeni yatırımda öncelik tamamen ileri teknolojiye verilecek; yüksek otomasyon seviyesine sahip, hata payını en aza indiren akıllı fabrika altyapısı hayata geçirilecek. Dijitalleşmeyi merkeze alan bu adımlar, Europen’in önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini yukarı taşımaya devam edeceğinin sinyalini veriyor.