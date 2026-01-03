EUROPEN’den Tarihi İhracat Başarısı: 100 Milyon Dolar Eşiği Aşıldı

Ali Baş/Eskişehir

Türkiye PVC pencere ve kapı profil pazarının önde gelen markalarından biri haline gelen EUROPEN, 2025 yılı itibarıyla 100 milyon dolar ihracat eşiğini aşarak 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş, tarihinde ilk kez bu seviyeye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı

İhracatın büyük bölümü Avrupa'ya

İhracatının büyük bölümünü Avrupa ülkelerine gerçekleştiren EUROPEN, son yıllarda sürdürdüğü istikrarlı büyüme performansını 2025 yılında da kararlılıkla devam etti. Güçlü üretim altyapısı, kalite odaklı yaklaşımı ve uluslararası pazarlarda tesis ettiği güven sayesinde şirket, küresel rekabetteki konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor.

Europen tarafından yapılan açıklamada "İhracatta ulaşılan bu seviye; yalnızca EUROPEN’in kurumsal başarısı açısından değil, aynı zamanda Eskişehir'in üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve dış ticaret potansiyelinin geldiği noktayı göstermesi bakımından da önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir." denildi.

Amerikan pazarına yeni yatırım

Öte yandan şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 2026 yılına yönelik Amerika pazarı odaklı yeni yatırım planlarının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu yatırımların, EUROPEN’in ihracat hacmini artırmasının yanı sıra küresel büyüme stratejisine de güçlü bir katkı sağlaması hedefleniyor.