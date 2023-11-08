Europen’den teşvik açıklaması

ESKİŞEHİR

Europen’den yapılan yazılı açıklamada, “24.03.2023 tarihli KAP duyurumuzda bahse konu yatırımımızla ilgili bölgesel yatırım teşvik belgesinin onaylandığı duyurulmuştu. İlgili KAP haberimizde belirtilen 1.035.000.000 TL’nin yatırım bedeli olduğu, teşvik tutarı olmadığı açıkça belirtilmiştir. Şu hususu da özellikle belirtmek isteriz ki, yatırım teşvikleri vergi indirimleri ve SGK işveren payı teşviklerinden oluşur, bunları da alabilmek için yatırım harcamalarının yapılması zorunludur ve ayrıca hiçbir yatırım teşviğinde nakit ödeme söz konusu değildir” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi. “550789 yatırım teşvik belgemizin alınma tarihi 24.03.2023’tür. Bu bilgilere kamuya açık bakanlığın internet sitesinden de ulaşılabilmektedir. Bu tarihte Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İdris Nebi Hatipoğlu Milletvekili değildir. Seçim öncesinde onaylanan bölgesel teşvik belgemizin bir üst teşvik belgesi olan stratejik yatırım teşvik belgesi kriterlerini sağladığı değerlendirilerek, yine 24.03.2023 tarihindeki KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, bölgesel teşvik belgemizin stratejik yatırım teşvik belgesine çevrilmesi başvurusu ilgili tarihte yapılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 08.11.2023 tarihinde yaptığı basın duyurusunda da belirtildiği üzere konu yatırımımız, ithalatı önleyici bir yatırım olması, üretilecek ürünün son 1 yıldaki ithalat tutarının 50 milyon USD’den fazla olması, yatırımın 50 milyon TL üzerinde olması kriterlerini sağlaması nedeniyle, seçim öncesinde yapılan başvurumuz olumlu değerlendirilmiş ve alınan bölgesel teşvik belgemiz 24.10.2023 tarihinde bakanlık tarafından stratejik yatırım teşvik belgesi olarak revize edilmiştir. 60 yıllık geçmişi olan, her dönem yatırımlarıyla ülkemize değer katan, 1.700 kişiye istihdam sağlayan, ihraç ettiği ürün kategorisinde ihracat liderliği bulunan şirketimiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize değer katmaya devam edecektir. Asılsız haber ve iftiralarda bulunan kurum ve kişilerle ilgili yasal süreçler takip edilecektir.”

Bakanlık da açıklama yaptı

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmada, Bakanlığımızca düzenlenen bir yatırım teşvik belgesine ilişkin bazı mesnetsiz iddialar ve iftiralarda bulunulmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketine 24.03.2023 tarihinde verilen ve daha sonra revize edilen teşvik belgesine ilişkin yatırımın konusu “Solar Cam” üretimidir. Yatırım, Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yatırıma, 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, gerçekleştiği şehir ve OSB’de bulunması dolayısıyla, Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de gerçekleşen diğer yatırımlara olduğu gibi, 4. Bölge teşvikleri ile KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi (%30 Yatırıma Katkı Oranı), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl) Faiz Desteği uygulanmıştır. İddia edildiği gibi 1.036.000.000 TL yatırımcıya sunulan teşviğin tutarı değil, şirketin gerçekleştirmesi öngörülen yatırımın tutarıdır.

Teşvik uygulamasının hiçbir aşamasında yatırımcı şirketin hissedarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Teşvik uygulamaları kapsamında, şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak, yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değer dikkate alınmaktadır. Asla herhangi bir siyasi değerlendirme söz konusu değildir” denildi.