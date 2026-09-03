EUROPEN/Hatipoğlu “Üretim faaliyetlerimiz kesintisiz ve normal şekilde devam ediyor”

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ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Çarşamba gece saatlerinde İmişehir Mahallesi’ndeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1. Geliştirme Bölgesi’ndeki Europen Doğrama Kapı ve Pencere Üretim Tesisinde yangın çıktı. Kapı ve pencere sistemleri üretimi gerçekleştirilen fabrikanın açık alanındaki ahşap paletlerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü fark eden fabrika çalışanları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın ana üretim binasına ulaşmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi. Yapılan müdahalenin ardından alevler tesise sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, ekipler yangının ardından bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve EUROPEN Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, palet üretim tesisinin bahçesindeki talaş depolama alanında çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Can kaybı ve yaralanma yok

Hatipoığlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Dün akşam saat 21.30 sıralarında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan palet üretim tesisimizin bahçesindeki açık alanda yer alan talaş depolama bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangına süratle müdahale edilmiş ve saat 22.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çok şükür, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır.

Üretim tesislerimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olup, üretim faaliyetlerimiz kesintisiz ve normal şekilde devam etmektedir.

Yangının ilk anından itibaren büyük bir gayret ve özveriyle müdahalede bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerimize ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın ardından telefonla, mesajla ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten; arayan, soran ve yanımızda olduğunu hissettiren herkese şahsım ve Europen ailemiz adına gönülden teşekkür ediyorum.