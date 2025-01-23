Ev dışı tüketim ürünleri sektörü Horeca Fair’de buluştu

İZMİR / EKONOMİ

Gastronomiden turizme, otel ve restoranlardan ambalaj ve paketlemeye kadar farklı sektörleri tek çatı altında buluşturan HORECA, HORECA EDT, Pack Fair fuarları aynı gün açıldı. Türkiye genelinde sektörde yer alan 41 oda temsilcisi fuara çıkarma yaptı.

GL Platform tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen 6. Uluslararası Otel Restaurant, Cafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT), 3. Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını aynı gün açtı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen HORECA Fair; fırın, dondurma ve pastane ekipmanları özel bölümüyle büyük ilgi gördü. Federasyona bağlı 41 Oda, HORECA Fair’e çıkarma yaptı. Ev dışı tüketim ürünleri sektörünü bir araya getiren HORECA EDT ile ambalaj ve paketleme teknolojilerinin sergilendiği Pack Fair Türkiye de yenilikçi ürünlerle, profesyonel ziyaretçileri buluşturdu.

Öte yandan sektörün buluşma noktası fuarda otel tekstili, mobilyaları, ambalaj, gıda, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarından oluşan yaklaşık 400 marka yer aldı.