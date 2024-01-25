Evcil hayvan mamasının yüzde 60’ı Ege’den ihraç edildi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Türkiye geneli ihracatı geçen seneye göre yüzde 8 artarak 12,4 milyar dolar oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği ise 2023’te ihracatını 1 milyar 68 milyon dolar olarak gerçekleştirdi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, evcil hayvan mamaları sektöründe, sektörün Türkiye geneli ihracatının yüzde 60’ının birlikten gerçekleştiğini söyledi.

Evcil hayvan maması sektörünün artan potansiyelini göz önüne alarak, evcil hayvan maması ihracatçısı üye firmalarla tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyen Öztürk, “Başta URGE projesi olmak üzere 2024 yılı içerisinde birtakım faaliyetler yapmayı planlıyoruz.

Bölgemizdeki hayvan barınaklarına birliğimiz üyesi firmalardan bedelsiz temin ettiğimiz mamaları bölgemizdeki hayvan barınaklarına bağışladığımız toplumsal sorumluluk projesi başlattık. Projemiz kapsamında, geçtiğimiz ekim ayı içinde İzmir Menderes’te bulunan ‘Şopengazi Nebiha Sarsıntı Bakımevi’ni ziyaret ettik. Bakımevinin işleyişi, hayvan hakları konularında bilgi edinerek, barınağı gezdik. Korunmaya muhtaç köpekler için Birliğimiz üyesi olan firmalardan bedelsiz temin ettiğimiz köpek mamalarını barınağa teslim ettik. Birliğimizce değerli bir toplumsal sorumluluk projesine imza attık. Her ay bir barınağa yardım yaparak, 2024 yılında da çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yemler ve kedi-köpek mamaları ihracatı 10 yılda %2428 arttı”

Birliğin ihracatında son 10 yılda en büyük artışının yemler ve kedi-köpek mamaları ile hububat ürünlerinde yaşandığını söyleyen Öztürk, “Yemler ve kedi-köpek mamaları geçen seneye göre yüzde 32, 10 yıl öncesine göre ise yüzde 2428 artış ile 163 milyon dolar oldu. Hububat ürünleri ise geçen seneye göre yüzde 681 artış gösterdi. Birliğimizin 2023 yılında en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke, 102,3 milyon dolar ile Cezayir, 77,8 milyon dolar ile Rusya, 74,5 milyon dolar ile Libya, 69 milyon dolar ile İran ve 62 milyon dolar ile Cibuti oldu. Türkiye geneli ise hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatında ilk 5 ülke ise Irak, ABD, İran, Suriye ve İtalya oldu” diye konuştu.

“Rusya, İran, Endonezya hedef”

Öztürk, “2024 yılında Türkiye genelindeki hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki tüm birliklerin katılımı ile sektör Kurulumuz bünyesinde ortak tanıtım faaliyetleri yürüteceğimiz Şekerleme ve Pastacılık Ürünleri Turquality Projesi’ne paydaşlık ederek sektörü, hedef pazarları olan ABD, Kanada, Meksika’da tanıtmayı planlıyoruz. Öte yandan, yine sektör birlikleri olarak ortaklaşa gerçekleştirmeyi planladığımız Bulgur Ürünü Turquality Projesi ile sektörün hedef pazarları Rusya, İran, Endonezya’ da bir dizi tanıtım faaliyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.