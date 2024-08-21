Evobulut, ileri teknoloji çözümleriyle KOBİ’leri dönüştürüyor

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Birçok işletme için dijital dönüşümün büyümeyi hızlandıran ve maliyetleri düşüren bir itici güç olarak öne çıktığını aktaran Evobulut Genel Müdürü Ozan Aycan, “Gartner’ın 2023 Bulut Bilişim Araştırması'na göre, KOBİ’lerin yüzde 78’i bulut bilişime geçiş yaparak operasyonel verimliliklerinde yüzde 20 ila 40 arasında iyileşme sağladı. Bulut tabanlı ERP sistemlerine yapılan yatırımlar, manuel iş süreçlerini otomatik hale getirirken, iş yapma hızını yüzde 60'a kadar artırdı. Bu veriler, bulut çözümlerinin KOBİ’lerin hem operasyonel hem de finansal verimliliklerini artırmada ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Evobulut olarak, bu avantajları KOBİ’lere en uygun maliyetlerle sunduklarının altını çizen Aycan, “Bulut tabanlı platformumuz, KOBİ'lerin CRM, ön muhasebe, satış, stok yönetimi ve üretim gibi tüm iş süreçlerini tek bir yazılım ile yönetmesine olanak tanıyor. Böylece işletmeler, manuel süreçlerden kaynaklanan hata oranlarını yüzde 50'ye kadar düşürebiliyor ve iş sürekliliğini sağlama noktasında yüzde 99,9'a varan güvenlik ve erişilebilirlik oranları ile işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetebiliyorlar” dedi.

Bulut bilişim aynı zamanda maliyet avantajı sunma konusunda da öne çıktığını dile getiren Ozan Aycan, “Deloitte’un 2022 KOBİ Dijitalleşme Raporu’na göre, KOBİ'lerin bulut çözümlerine yaptığı yatırımlar, donanım ve yazılım maliyetlerinde yüzde 45’e varan düşüşler sağladı. Bu, özellikle ilk yatırım maliyetlerinden çekinen küçük işletmeler için önemli bir fırsat yaratıyor. Evobulut’un esnek fiyatlandırma modelleri, KOBİ'lere kendi ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir bir yapı sunuyor. Böylece, işletmeler gereksiz altyapı harcamalarından kaçınarak yalnızca ihtiyaç duydukları kaynakları kullanabiliyorlar. Bununla birlikte, veri güvenliği de KOBİ’ler için kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. IBM’in 2023 Veri İhlali Raporu’na göre, KOBİ'ler, büyük kuruluşlara göre veri ihlallerine karşı daha savunmasız durumdalar ve veri ihlallerinin ortalama maliyeti KOBİ'ler için yılda yaklaşık 4,24 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ancak bulut çözümleri, bu güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltıyor. Evobulut olarak, en üst düzeyde güvenlik ve yedekleme çözümleri sunuyor, böylece KOBİ’ler işlerini güvenli bir şekilde büyütebiliyor ve veri ihlali gibi risklerden uzak kalıyor” açıklamasında bulundu.

KOBİ'lerin geleceği bulut tabanlı çözümler ile dijital dönüşümde

KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunun bulut bilişim ile daha kolay ve ulaşılabilir hale geldiğini vurgulayan Aycan, “McKinsey Global Enstitüsü’nün raporuna göre, KOBİ’lerin bulut çözümleri kullanarak dijitalleşme süreçlerinde yüzde 30 daha hızlı büyüme kaydettiği ortaya çıktı. Dijitalleşmenin bu hızla devam etmesi, bulut çözümlerinin yakın gelecekte KOBİ’lerin büyüme ve sürdürülebilirlik stratejilerinde daha kritik bir rol oynayacağını gösteriyor. Evobulut olarak KOBİ’lerin iş süreçlerini dijitalleştirerek onların büyümelerine ve rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı oluyoruz. 2024 yılına kadar KOBİ’lerin yüzde 65’inin bulut tabanlı iş süreçlerine geçmesi bekleniyor ve biz bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Evobulut’un KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine liderlik ederek, iş süreçlerini bulut üzerinden güvenli ve uygun maliyetlerle yönetmelerine olanak tanındığını kaydeden Ozan Aycan, “Yüksek teknoloji çözümlerimiz sayesinde, işletmelerin tüm kritik iş süreçlerini güvenle buluta taşıyarak rekabet avantajı kazanmalarına katkı sağlıyoruz. KOBİ’ler, dijitalleşmenin sunduğu hız, güvenlik ve maliyet avantajları ile işlerini büyütmek için Evobulut’a güvenebilirler. İşletmenizi bulutlara taşıyarak, her yerden güvenli ve verimli bir iş yönetimi gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.