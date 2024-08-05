EVPOWER CEO’su Tayfun Aygın: Geely/FARİZON Türkiye pazarında zirveyi hedefliyor

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Geely/FARİZON Elektrikli Panelvan Ticari Araçlar Türkiye Distribütörü EVPOWER CEO’su Tayfun Aygın, Geely’nin ülke pazarına geri döndüğünü kaydetti. Aygın, ‘’FARİZON V6, yaklaşık 100 kilometrede 45 TL’lik şarj ile ekonomik olmasının yanı sıra özellikle şehir içi taşımada konforlu ve sessiz bir sürüş sağlıyor. Aracımız, orta yüklü 280 kilometre menzili ile günlük sevkiyat yapan firmalar için ideal’’ dedi.

Aracın satışı için hedef kitlelerini belirlediklerini söyleyen Aygın, ‘’Hedef müşteri kitlesini taşımaya yönelik işi olan esnaf/KOBİ’ler başta olmak üzere, kuru gıda dağıtım firmalar, lojistik firmaları, sanayi tesisleri, inşaat malzemeleri, catering ve kargo firmaları olarak belirlemiş bulunmaktayız. 5,9 metreküp hacim, 2 bin 800 santimetre uzunluk, ısıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon, yan aynalar, sessiz sürüş keyfi ile taşıma, ekonomik ve konforlu bir anlayış getirdik’’ şeklinde konuştu.

Yenilikçi anlayış

Sektörde kalıcı olmak istediklerini ve yeni modelleri ile daima yenilikçi bir anlayışa sahip olduklarını belirten Tayfun Aygın, ‘’Öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep bölgelerinde kendi showroomlarımız ile yapılanmamızı devam ettiriyoruz. Bir yandan servis anlaşmalarına devam ederken bir yandan da yedek parça konusunda İstanbul’da gerekli stokları sağladık. 41.86 kilovat bataryası, yüzde 20-28 tırmanma, 5 yıl ve 200 bin kilometre batarya garantisi ile FARİZON’un tüm işletme sahiplerinin ihtiyacını çözecek ürün tiplerini halkımız ile buluşturmak istiyoruz. FARİZON V6, ekonomik olmasının yanı sıra servis ve bakım giderleri bakımından tüm elektrikli ve diğer araçlara göre çok fazla avantajlı. Kullanıcı ve müşterilerimizin tavsiyelerine güvenerek, her gün adım adım pazarda tanınıp satış hedeflerini artırıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Deneyimli ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aygın, ‘’Özelikle elektrikli ticari araçlarda Türkiye'de önümüzdeki günlerde montaj/ üretim konusunda başarılı girişimcilerle güzel işlere imza atacağız. FARİZON, bin 150 kilogram kargo taşıma kapasitesi, bin 600 milimetre kargo yükleme genişliği ve 270 derece açılan kapı kullanımı ile birçok KOBİ’nin şehir içinde kullanacağı avantajlı bir araçtır’’ diye konuştu.

Müşterilerine İstanbul ve Gaziantep’teki FARİZON noktalarında test sürüşü imkanı sunduklarını belirten Aygın, ‘’Öncelikle müşterilerimize elektrikli araç kullanım, servis, bakım anlamında her türlü pratik ve teknik bilgileri web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden veriyoruz’’ dedi.

Türkiye çapında yapılanma sürecinde olduklarını ve iş ortaklarını büyük bir titizlikle seçtiklerini anlatan Aygın, servis ve showroom için önceliklerinin; iş bilgisi, ticari itibar, dinamik yapı ve uzun soluklu işbirliği anlayışı olduğunu sözlerine ekledi.