Evsel atık sudan sanayi suyu üretilecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’de Yeşil OSB Sertifikası alan 9 organize sanayi bölgesinden biri olan DOSAB, enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve döngüsel ekonomi gibi konulara odkalanarak yatırımlarını da bu yönde şekillendirmeye başladı. Ayrıca bölgedeki firmalar için sürdürülebilir üretim konusunda rehberlik eden DOSAB, sanayicilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bursa’nın en yoğun tekstil üretim bölgelerinden biri olan DOSAB, su tüketimini azaltmak için arıtma ve geri kazanım projelerine büyük yatırım yapıyor. Atık su arıtma ve geri kazanım tesislerinde kapasite artırımı ve membran değişimi projeleri hızla devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen MBR (Membran Biyoreaktör) kapasite artırımı ihalesinin tamamlandığını açıklayan DOSAB Başkanı Levent Eski, montaj ve devreye alma çalışmalarının Mart ayı sonunda bitirileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Dünya Bankası tarafından sağlanan finansmanın sanayi için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Eski, “3 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve yıllık sadece yüzde 3 faizli TL kredisiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Ekonomik şartlar göz önüne alındığında oldukça avantajlı bir finansman modeliyle arıtma ve geri kazanım tesisimizin kapasitesini artırıyoruz. Arıtma ve su geri kazanım tesisimizde bu yıl içinde membran değişimi ihalemizi de yine Dünya Bankası kredisi ile yapıp yatırımı tamamlamak istiyoruz” dedi.

Marmara Denizi için umut projesi

DOSAB, yalnızca kendi bölgesinde değil, Bursa ve Marmara Denizi için de çevreci projelere destek veriyor. Sanayi bölgelerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak adına önemli bir adım atan DOSAB, müsilaj sorununa çözüm sunabilecek yenilikçi bir projeye finansman sağlıyor. Uludağ Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, Marmara Denizi’ndeki müsilajın başlıca sebeplerinden biri olan azot ve fosfor yükünün, bitkiler aracılığıyla azaltılması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından büyük ölçekli uygulamaya değer görülen bu proje, DOSAB’ın finansman desteğiyle Karacabey Çapraz Çayı üzerinde uygulanacak. Levent Eski, “Bu çalışmanın başarılı olması halinde, Bakanlığımız projeyi Marmara Bölgesi’ndeki tüm dere, çay ve akarsulara yaygınlaştırmayı planlıyor” diye konuştu.

BUSKİ ile evsel atık sudan sanayi suyu üretilecek

DOSAB’ın su geri kazanımı konusundaki en iddialı projelerinden biri de BUSKİ iş birliğiyle hayata geçirilecek. Doğu Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkacak günlük 50 bin metreküplük evsel atık suyun, 25 bin metreküplük kısmının sanayide kullanılmak üzere geri dönüştürülmesi planlanıyor. Yaklaşık 20-25 milyon dolarlık bütçeye sahip bu proje tamamlandığında, DOSAB bölgesinde yer altı suyu kullanımının tamamen sıfırlanması hedefleniyor. Sanayi üretiminin geleceği için su arz güvenliğinin kritik bir konu olduğunu belirten Levent Eski, “Bu projeyi gerçekleştirdiğimizde evsel atık sulardan sanayi kullanımı için geri dönüşüm yapmak, sanıyorum Türkiye’de yine ilk ve öncü bir yatırım olacak. Finansman sürecini BUSKİ ile birlikte yürütüyoruz ve uygun şartlar sağlandığında projeyi hızla devreye alacağız” açıklamasını yaptı. Levent Eski, bölgenin çevre dostu yatırımlarla sanayiye öncülük ettiğini belirterek, “Yeşil OSB olmamızın yanı sıra, atık su yönetimi ve çevreci projelerimizle sanayinin sürdürülebilir üretime yönelmesini teşvik ediyoruz. Hem ekonomik hem de ekolojik olarak bölge sanayicisini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.