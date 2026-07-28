Explora Journeys, EXPLORA III gemisini teslim aldı

EKONOMİ / İZMİR

Cenova’daki Fincantieri Sestri Ponente Tersanesi’nde gerçekleştirilen EXPLORA III teslim töreni, MSC Grubu’nun ultra lüks okyanus seyahati markası Explora Journeys’in büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu.

EXPLORA III aynı zamanda MSC Grubu’nun filosuna yaptığı 3,5 milyar Euro’nun üzerindeki yatırımın yeni aşamasını simgeledi. Altı geminin tamamı, İtalya’da Fincantieri tarafından tasarlanıp inşa edildi. EXPLORA III’ün resmi teslimi, Cenova’daki Fincantieri Tersanesi’nde düzenlenen geleneksel teslim töreniyle kutlandı. Törene; MSC Group Cruise Division Executive Chairman’ı Pierfrancesco Vago, Explora Journeys Başkanı Anna Nash, Fincantieri Başkanı Biagio Mazzotta, Fincantieri CEO’su ve Genel Müdürü Pierroberto Folgiero, Fincantieri Ticari Gemiler Bölümü Genel Müdürü Luigi Matarazzo ile birlikte Cenova Belediye Başkanı Silvia Salis, Ligurya Bölgesi Başkanı Marco Bucci ve diğer İtalyan yerel yönetim temsilcileri katıldı. Ünlü İtalyan televizyon sunucusu Lorella Cuccarini’nin ev sahipliği yaptığı tören, Explora Journeys’in altı gemilik filosunun büyümesini kutladı.

Kutlamalar, İtalyan dans grubu Urban Theory’nin performansıyla devam etti. Ardından EXPLORA III’ün zabitleri ile Fincantieri tersane çalışanlarının geleneksel geçit töreni düzenlenerek geminin inşasında emeği geçen ustalara saygı duruşunda bulunuldu. Kaptan Serena Melani’nin de katılımıyla sahneye çıkan Pierfrancesco Vago ve Pierroberto Folgiero, İtalya ve Malta milli marşları eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel bayrak değişim törenine başkanlık ederek geminin resmi olarak tersaneden armatöre devrini simgeledi.

Anna Nash: “Misafirlerimizi merkeze almaya devam ediyoruz"

EXPLORA III’ü büyüyen filomuza resmen katmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Explora Journeys Başkanı Anna Nash, “Her yeni gemiyle birlikte misafirlerimizi dinleme, öğrenme ve onların en çok değer verdiği unsurları geliştirerek markamızın temel vizyonuna sadık kalma fırsatı buluyoruz. EXPLORA III; yenilikçi yaklaşımımızı, olağanüstü tasarım anlayışımızı ve Explora Journeys deneyiminin merkezinde yer alan sezgisel misafirperverliği bir adım daha ileri taşıyor. Köklü denizcilik geçmişine sahip aile şirketi kimliğimizle, uzun vadeli yatırımlar yapmaya ve her kararımızda misafirlerimizi merkeze almaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.