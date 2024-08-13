Eyüp Lojistik’ten 800 milyon TL’lik yatırım

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Eyüp Lojistik, gayrimenkul sektöründe de ekonomik kalkınmaya destek olacak projeler üretmek için harekete geçti. Eyüp Lojistik çatısı altında 2022 yılında kurulan Intro Gayrimenkul A.Ş., ilk yatırımını İstanbul’da gerçekleştirdi. Çatalca’da 550 milyon TL değere sahip 40 bin metrekarelik arazi üzerine, toplam 800 milyon TL’lik lojistik depo merkezi için çalışmalar başlatıldı. İmar işlemleri tamamlanan arazi, lojistik depolama alanındaki ihtiyacı büyük ölçüde giderecek, bölgesel istihdama da katkıda bulunacak.

E-ticaret bölgedeki depolama ihtiyacını büyütüyor

Eyüp Lojistik ve Intro Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Çatalca’daki yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: “Tüm hizmetlerimizi güven üzerine kuran bir kurum olarak sadece hedeflerimize odaklanarak bu başarıyı sergiledik ve Intro Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak, tüm algıları değiştirerek sektöre hareketlilik getireceğimizi düşünüyoruz. Zamanın çok ilerisinde projelerimizle, örnek çalışmalarımızla görevlerimizin, sorumluluğumuzun bilincinde, kümülatif kazanç sağlayacağız. Elektronik ticaretin hızla gelişmesiyle, İstanbul Çatalca’da ve Kocaeli Gebze’de depo talebinin artması bizi böyle bir yatırıma yönlendirdi. Bölgedeki depolama hizmeti ihtiyacını bir nebze de olsa gidererek, lojistik sektörüne hareket kazandıracağız. Intro Gayrimenkul A.Ş. olarak, depolama merkezimizden, yıllık yaklaşık 150 milyon TL gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Uzun yıllara dayalı bilgi birikimimizle, fark yaratan ‘depootel’ konseptimizle, depolama sorununu ülkemizin ve dünyanın gündeminden kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Intro Gayrimenkul A.Ş.’yi kurdu

Eyüp Bartık, “Yaklaşık yüz yıllık bilgi birikimimizi, üstün kaliteli hizmet anlayışıyla Intro Gayrimenkul çatısı altında birleştirdik. Ezberleri bozmayı, sadece yapı inşa etmeyi değil, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımla geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. Firmamız yuvanın kutsallığı ile vatanımızın kutsallığını global her haberde, her gelişmede, gördüğümüz etkilerle daha derinden anlıyor ve yaşıyoruz. Ülkemiz adına sorumluluk almaktan çekinmiyoruz. Yatırım alanındaki hedefimizi de ülkemizin farklı lokasyonlarında hız kesmeden gerçekleştireceğiz. Gayrimenkul sektöründe sürekli yeni projeler üretme, özgün ve özgür gelecek kurma odağındayız. Intro Gayrimenkul A.Ş.’yi, doğaya ve çevreye duyarlı, ekolojik iş yapış biçimini benimseyen, küresel ölçekte saygın bir kurum haline getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin yeni yatırımları ile aranan firması olacağız"

Türkiye'deki yatırımlarıyla bölgeye ve Türkiye'ye değer katmayı hedeflediklerini belirten Eyüp Lojistik ve Intro Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, birçok ilde yatırımlarını başarı ile sonuçlandırdıklarının altını çizerek açıklamasına şu şekilde devam etti: ‘’Intro Gayrimenkul A.Ş. olarak Türkiye'nin yeni yatırımları arasında beklenen ve tercih edilen firması olacağız. Ülkemizin ekonomik politikaları, küresel faktörleri dikkate alarak sektörün nabzını takip ediyoruz. Gelişen yeni normlar, savaş ve barış uyarlamalarından global değişimlere kadar, her işareti, sorumlu olduğumuz değerler adına araştırıp, analiz ediyoruz. Risk almanın yüksek getirisi şu an için kısa vadeli planlamalarımızda değil, projelerimizde yılların birikimi ve güvencesiyle öncü olmanın, istikrarlı bir şekilde yol almanın, yol kat edebiliyor olmanın, gururuyla gayrimenkul sektörüne yön vereceğiz” dedi.

Intro Gayrimenkul A.Ş.’nin güçlü finansal yapısıyla sektöre adım attığına dikkat çeken Bartık, şöyle devam etti: “Intro Gayrimenkul A.Ş., borcu bulunmayan ve gayrimenkulü tamamen kendi öz malı olan bir şirket profilinde. Bu konuya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Kiralama, kat karşılığı, karma sanayi projeleri için gayrimenkul temini gibi faaliyetlerimiz olacak. Yenilikçi, sürdürülebilir tasarım anlayışımızla gayrimenkul sektöründe çığır açmak istiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla, nitelikli portföyümüzle ülkemize, doğaya ve yatırımcılara değer katmayı, güvenli ve istikrarlı büyümeyi amaçlıyoruz. Çağa yaraşır şekilde inşa ettiğimiz yaşam alanları başta olmak üzere, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hızlı aksiyon alabilen, ekonomideki dalgalanmaları avantaja dönüştüren, kârlı yatırımlarıyla öne çıkan dinamik bir firmayız. Tıpkı lojistik sektöründe Eyüp Lojistik gibi, gayrimenkul sektöründe de Intro Gayrimenkul A.Ş.’yi sektörünün parlayan yıldızı haline getireceğiz” diye konuştu.