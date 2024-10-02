Ezber bozan tasarımlar ödüllendirildi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde bu yıl dördüncüsünü düzenlenen Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatımızın yükselmesi için tasarıma daha fazla önem vermeliyiz” dedi.

Mobilya sektöründe şu anda ortalama kilogram fiyatının 3,26 dolar olduğunu, Ege mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatının 3,50 dolar olduğunu dile getiren Gürle, “Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor. Bu, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor. Tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün sektörümüzde tabana yayılması, uluslararası piyasada rekabet gücümüzün yükselmesi ve Türk mobilyasının tüm dünyada bir marka olması yönünde önemli ve emin adımlar atıyoruz. İki finalistlerimizin geleceğine yön verilmiş durumda, finalistlerimiz şu anda Ticaret Bakanlığımızın desteği ile İtalya’da eğitim görüyor. Ayrıca her yıl birincilik ödülü alan finalistlerimizi İtalya’da düzenlenen Isaloni fuarına götürerek, global ölçekte mobilya tasarım trendlerini yakından görmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Jak Eskinazi: Başvuru sayıları katlanıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, geçen sene Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na rekor düzeydeki başvurunun bu sene katlandığını belirterek, “Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz 2024’ün Ocak-Ağustos döneminde 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizde kuvvetli bir endüstriyel tasarım kültürünün oluşması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasarıma yönelik çalışmalara daha fazla destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

“Mobilyaşam” temasıyla ödüllendirilenler

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene “mobilyaşam” teması ile dördüncü kez düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması Final Gecesi’nde ödüle layık görülen isimler şöyle:

Profesyonel kategoride birinci OMNIBUS adlı projesiyle Enes Vatansever, ikinci MUFU adlı projesiyle Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede Nazar, üçüncü FUN isimli projesiyle Elif Karaca oldu.

Öğrenci kategorisinde birinci CYCLESEAT adlı projesiyle Seçil Karaorman, Mustafa Yiğit Aksu, Berke Kayranlı oldu. İkinci BUDDY adlı projesiyle Sıla Şahin, üçüncü ise CUPS adlı projesiyle Asım Can Kocaman oldu.

Yarışmanın öğrenci kategorisinde, toplam 72 farklı üniversiteden alınan başvurular sonucunda; “Haliç Üniversitesi” 62 başvuruyla yarışmaya en çok katılımda bulunan üniversite oldu. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Sezin Dirihan’a sertifika takdim edildi.