Ezber Bozan tasarımlar yaptılar ödülleri kazandılar

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Mobilya sektöründe yenilikçi tasarımcılarla katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl VI. kez düzenlenen Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması’nda kazananlar belli oldu. 2026 yılında profesyonel kategoride Yusuf Çakar birinciliği kazanırken, Mehmet Danış Eryılmaz ikincilik, Doğa Sena Kapusuz üçüncülük mutluluğu yaşadı. Öğrenci kategorisinde birincilik Yavuz Selim Sel’in olurken, Fatıma Tuğçe Sabun ikinci, Başak Güler-Zeynep Bilge Yaman üçüncülük basamağında yer aldılar.

Çevreci ve kullanıcı odaklı tema “Dönüşüm”

VI. Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın teması, mobilya sektöründe çevre dostu ve kullanıcı odaklı çözümler geliştirilmesi amacıyla “DÖNÜŞÜM” olarak belirlediklerini dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ezber Bozan’ı altı yıl önce hayata geçirirken temel hedeflerinin Türk mobilya sektörünün rekabet gücünü yalnızca üretim kapasitesiyle, fiyatıyla ya da teslimat hızıyla değil; tasarımıyla, özgünlüğüyle ve yarattığı katma değerle de güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Tasarımın bir ihtiyacı anlamaktan başlayarak malzeme, üretim imkânları ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda anlamlı bir ürüne dönüşen bir süreç olduğunu belirten Gürle, “Ezber Bozan bizim için yalnızca kazananları belirlediğimiz bir yarışma değil. Bu yıl 553 geçerli başvuru aldık, 363 öğrenci ve 190 profesyonel tasarımcının katıldığı süreç sonunda 9 öğrenci ve 9 profesyonel olmak üzere 18 finalistimiz oldu. Tasarım kültürünü eğitim, panel ve buluşmalarla destekliyor, genç ve profesyonel tasarımcıları sektörle buluşturuyoruz. Çünkü Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmak için yalnızca daha fazla üretmek değil, daha özgün ürünler tasarlamak, güçlü markalar oluşturmak ve yüksek katma değer üretmek gerekiyor. Tasarımcıyla sanayiciyi birbirini tamamlayan iki alan olarak görüyor, iyi tasarımın üretilebilir olması ve üretimin de tasarımla farklılaşabilmesi için bu bağı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Güleç: “Mobilya sektörünün sanayici-tasarımcı birlikteliğine ihtiyacı var”

Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması’nın sanayiciler ile genç tasarımcıları buluşturarak sektörün ihtiyaç duyduğu birlikteliği sağladığını belirten TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, “Türkiye, güçlü üretim altyapısı, üretim kabiliyeti ve ihracat tecrübesiyle Türk mobilyasını dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı başardı. Ancak artık yalnızca iyi üretmek yeterli değil; fiyatla değil değerle rekabet eden, tasarım odaklı, markalı ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeliyiz. Katma değer ürün fabrikadan çıktıktan sonra değil, tasarlandığı ilk anda oluşuyor. Üretim, tasarım ve ihracatı birbirinden ayrı düşünemeyiz. Tasarımcının fikri üreticinin tecrübesiyle birleştiğinde ürüne, markanın koleksiyonuna girdiğinde ise dünya pazarlarında karşılık bulan bir değere dönüşüyor. Bu nedenle yarışmanın yalnızca ödül töreniyle sınırlı kalmayıp burada başlayan ilişkilerin kalıcı iş birliklerine dönüşmesini önemsiyoruz” dedi.

Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması’nda profesyonel kategoride birinciliği Yusuf Çakar, ikinciliği Mehmet Danış Eryılmaz, üçüncülüğü Doğa Sena Kapusuz elde ederken; Pınar Demir, Beyza Kablan Güzel-Mahmut Utku Köksaldı, İnci Shoainia, Aybüke Üyük-Çakar Sezin Seçil, Göktuğ Mert ve Meltem Özgen de ödül kazanan diğer isimler oldu. Öğrenci kategorisinde ise birinci Yavuz Selim Sel, ikinci Fatıma Tuğçe Sabun, üçüncü Başak Güler-Zeynep Bilge Yaman olurken, Selinay Yavuz, Efe Burak Karakurt, Sude Nur Koç, Hale Çidem-Nisanur Tekeli, Esra Ünsal Öğün-Nisanur Gülsüm Şahbaz ve Nisa Surahi de ödüle layık görüldü.