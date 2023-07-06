"Fabrikalarda panel kullanımında yangın ve deprem direnci öncelikli mesele olmalı"

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Gündemin yapılaşma olduğu ülkemizde Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Celalettin H. Katırcı tüm bu konularla ilgili EKONOMİ Gazetesi Konya Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’ye değerlendirmelerde bulundu. PANELDER’in vizyonu, iklim krizi, geri dönüşüm, dayanıklı yapılar gibi birçok konuda bilgiler veren Katırcı, “Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan sandviç panellerle korozyon oluşumunu önleyerek, mimari estetiği ile günümüzün en güvenli ve çevre dostu yapılarını inşa etmek mümkün” dedi.

PANELDER'in vizyonu ve misyonundan bahseden Başkan Katırcı, “Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) yalıtımlı kontinü panel sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin çıkarlarını korurken, rekabetçi avantaj kazanabilmelerini sağlamak, güç birliği inşa ederek tüm taraflarla etkin lobi faaliyetleri yürütmek, standartlara uygun ürünlere farkındalık yaratırken gelişime odaklı bilgi paylaşımı yapmak, piyasa denetimi ve gözetimi sağlamak, haksız rekabeti önlemek, doğru üretim yapan üreticilerin haklarını korumak ve böylece ülke ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine destek olmak amacıyla hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Deprem sürecinde sektörümüz konteynır üretimine odaklandı

Maraş depreminden sonra hızlıca konteynır üretimine entegre olduklarının altını çizen Katırcı, “Küresel salgın henüz sona ermekte iken yaşanan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi olan depremlerden sonra Türkiye ekonomisindeki bütün zorluklara rağmen, PANELDER olarak önceliğimiz ülkemizin gelişimine kesintisiz desteğimizi sürdürmek oldu. Yaşanan depremler, acil olarak konteyner ev ihtiyacını ortaya çıkararak, yalıtımlı kontinü panel sektörünün önemini ve değerini bir kez daha gösterdi. Tüm üyelerimiz de yaşanan acı olayın yaralarını sarabilmek adına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Tüm önceliklerini konteyner panel üretimine yoğunlaştıran üreticilerin yaşanan yoğunluğu sonbahar aylarına kadar devam edeceği öngörülmektedir. Böylece sektörümüzdeki karlılığa dair artan çok ciddi baskılara odaklanmadan, ihtiyaç duyulan üretimi kesintisiz sürdürmekteyiz. Ne yazık ki depremlerin gösterdiği üzere stratejik bir rol üstlenen sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için, regülasyonların ve karlılığın önündeki baskıların hafifletilmesine ihtiyaç duymaktayız” dedi.

Yalıtımlı kontinü panel uygulamalarının bina güvenliği açısından önemine vurgu yapan Katırcı, “Yapılardaki güvenliği arttırmadaki en önemli unsur, doğru çatı ve cephe panelinin tercih edilmesidir. Merdiven altı üretimlerin sebep olduğu sorunlar yüzyılın felaketi ile net bir şekilde görülmüştür. PANELDER olarak bu farkındalığı toplum geneline yaymaya çalışıyoruz. Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan sandviç panellerle korozyon oluşumunu önleyerek, mimari estetiği ile günümüzün en güvenli ve çevre dostu yapılarını inşa etmek mümkün olacaktır. Bu nedenle panel uygulamaları, hızlı uygulanabilirliği ve maliyet-kazanç dengesi dikkate alınarak tercih sebebi olmaktadır. Saha uygulamaları profesyonel ekipler tarafından, doğru tekniklerle ve uygun malzemelerle yapılmalıdır. Müşterilerin tedarikçilerinin PANELDER üyesi olup olmadığına bakması kâfidir” diye konuştu.

OSB’lerde sandviç panel kullanımı artmalı

Yalıtımlı kontinü panel uygulamaları konusunda toplumun yeterli bilinç düzeyine ulaşması gerektiğini vurgulayan Katırcı, “Gün geçtikçe yalıtımlı kontinü panel uygulamaları hakkında toplumun bilinç düzeyi artmaktadır. Ancak hala daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim günümüzde de inşaat sektöründe mimari açıdan daha estetik, mühendislik açısından daha güçlü ve işletme açısından daha uzun ömürlü, ısı tasarruflu ürünler tercih sebebi olmaktadır. Bununla birlikte, bazı bölgelerde ve toplum kesimlerinde bu konuda yeterli bilinç düzeyine henüz ulaşılamamış olduğunu da görmekteyiz. PANELDER olarak, yalıtımlı kontinü panel sektörünün gelişimini desteklemek, bilinirliğini artırmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Organize Sanayi Bölgelerindeki yönetimleri de ziyaret ederek sandviç panel kullanımını artırmaya yönelik görüşmeler hedeflemekteyiz. Toplumun, sandviç panel uygulamalarının faydaları ve doğru uygulama yöntemleri konusunda daha fazla bilgi edinmesi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Düşük emisyon ve iklim kriziyle mücadele öncelikli gündemimiz’

Yaşanabilir gelecek için emisyon salınımını düşürmek ve iklim krizine dur demek için yaptıkları çalışmaları da anlatan Katırcı, “PANELDER üyeleri, yaşanabilir bir gelecek için emisyon salınımını düşürmek ve iklim krizine çözüm bulmak amacıyla bir dizi önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda özellikle panel sektöründe zorunlu mevzuatlar, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çalışmalar yürütülmektedir. Konuyla alakalı olarak standartların da üzerinde sürdürülebilirlik bilinciyle gerçekleşen örnek çalışmaları sektörümüzün ve derneğimizin değerli üyelerinde görmekteyiz. Yalıtım ve hafiflik özelliği ile iklimlendirme maliyetlerini önemli ölçüde düşüren sandviç panellerin kullanımı yaygınlaştıkça çevre bilinci artacak, uygun maliyetiyle de olumlu etkiler sağlanacaktır. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, %100 geri dönüştürülebilir hammadde ve ekipman kullanarak kaliteli, ekonomik, hızlı ve kolay çözümler sunmak temel prensibi ile hareket etmekteyiz. Aynı zamanda katı atıklarımızın %100’ünü geri dönüştürmek için ve ambalajlarımızda kullanılan hammaddeyi azaltmak için gerekli adımları atmaktayız” diye konuştu.

Doğru panel seçimi binanızı ve hayatınızı kurtarır

Ülkemizde sıklıkla karşılaşılan yanlışların başında; yanlış panellerin seçilmesi, hatalı montaj, yetersiz yangın güvenliği, düzenli bakım ve kontrollerin ihmal edilmesi gelmektedir. Bu sorunlar, hava sızıntılarına ve nem problemlerine yol açabilmektedir. Örneğin yanlış panel seçimi; yetersiz yalıtım performansı, dayanıklılık sorunları veya yangın güvenliği eksiklikleri gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedenidir. Doğru panel tipi belirlenirken, gereken yalıtım değerleri ve bina ihtiyaçları göz önünde bulundurarak seçim yapılmalıdır. Bu sebeple profesyonel danışmanlık alınmalı ve sertifikalı ürünler tercih edilmelidir. Doğru panel seçimi, uzun vadede performans ve güvenlik sağlamada kritik öneme sahiptir. Panellerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi, uygun bağlantı elemanlarının kullanılması ve montaj talimatlarına uyulması gerekmektedir. PANELDER olarak standartlara uyma konusuna son derece önem vermekteyiz. Yalıtımlı kontinü panellerin üstün yangın direncinin, yangının kontrol altında tutulması açısından kritik bir faktör olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca, yangın sırasında duman emisyonunu ve yangın yayılımını kontrol eden özelliklere de dikkat edilmelidir.