SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Üretimde sürekliliğin öneminin altını çizmek ve mesleki anlamda gelişmeyi sağlamak amacıyla düzenlenen Bakım Konferansı'nda alanında uzman 12 konuşmacı sunum gerçekleştirdi.

Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Ekonomi, artan maliyetler, iş dünyasındaki olası riskler ve tabii ki Çin tehlikesi de önemli başlıklarımız arasında yer alıyor. Bunun üzerine bir de yavaş yavaş mutlu olduğum elektriklileşme noktasından vazgeçme sinyalleri. Her zaman söylediğimiz gibi; evet verimli olmalıyız, ucuza mal etmeliyiz, tasarruf etmeliyiz. Baktığımızda Avrupa’daki ve dünyadaki rakiplerimizden farklı olarak bizim makinelerimiz gürül gürül çalışıyor. Fabrikalarımız 3 vardiya, 24 saat çalışıp gerektiğinde 7 gün üretim yapıyor. Bunu sağlayanlar ise mesai saati olmayan kahramanlarımız” diye konuştu

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, “Sektörümüzde 3 vardiya hatta 4 vardiyadan fazla çalışan firmalarımız var. Bakım bölümleri; sürekli çalışan makinelerimizi, hatlarımızı, tesislerimizi sürekli çalışır vaziyette tutan organizasyonu icra eder. Bu sebeple her konferansımızda bakım bölümlerimize vurgu yapıyoruz” dedi.