“Faiz indirimi enflasyondaki gerilemeye de etki etmeli”

Politika faizinde yaşanan düşüşün mevduat faizlerine hızlı şekilde yansıtıldığını ancak ticari kredi faizlerinde aynı oranda ve hızda bir gerileme görülmediğine işaret eden Teke, “Bugün gelinen noktada ortalama ticari kredi faizleri yüzde 48 seviyelerinde seyretmektedir. KOBİ’lerimizden talep edilen kredi faiz oranları ise yüzde 50–55 bandındadır. Politika faizinin düşmesine rağmen kredi maliyetlerinin bu denli yüksek kalması, üretim, ticaret ve yatırım iştahını ciddi biçimde sınırlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Finansmana erişimin reel sektör için hayati önem taşıdığını vurgulayan Teke, bankacılık sektörüne de çağrıda bulunarak, fonlama maliyetlerindeki düşüşün gecikmeksizin kredi faizlerine yansıtılması gerektiğini söyledi. Bankalardan beklentilerinin fonlama maliyetlerindeki düşüşü kredi faizlerine aynı şekilde ve daha fazla gecikmeden yansıtmaları olduğunu ifade eden Teke, “Üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katma değer oluşturan reel sektörün sürdürülebilirliği için kredi mekanizmasının sağlıklı işlemesi şarttır” diye konuştu.

Kredi faizlerinde sağlanacak makul düşüşlerin özellikle KOBİ’ler açısından yatırım, üretim ve istihdamın korunmasına önemli katkı sağlayacağını aktaran Teke, ekonomik dengelenme sürecinin reel sektörü destekleyen bir yaklaşımla yürütülmesinin önemini vurguladı.ş