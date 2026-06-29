Faruk Çelik: “KOBİ’ler üretimin ve ihracatın omurgasıdır”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa plastik sektörünün önde gelen sanayicileri, üretim, ihracat, finansman ve yeşil dönüşüm başlıklarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen sektörel toplantıda buluştu. SFA Grup AŞ ile Poliner-İnterkan AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, üretim maliyetlerinden ihracat rekabetine kadar birçok konu ele alındı. Toplantıya katılan Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Türkiye'nin üretim altyapısının güçlenmesinde KOBİ'lerin kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, kamu politikalarının bu işletmeleri merkeze alması gerektiğini söyledi.

“KOBİ'ler ekonominin omurgasını oluşturuyor”

Yaklaşık 30 yıllık siyasi yaşamı boyunca üretim ve yatırım odaklı politikaları desteklediklerini ifade eden Çelik, Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin gelişim sürecinde aktif görev aldıklarını hatırlattı. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,6’sını KOBİ’lerin oluşturduğunu belirten Çelik, “İstihdamın, üretimin ve ihracatın temel gücü KOBİ’lerdir. Bu nedenle devlet destekleri ve teşvik mekanizmalarında öncelik mutlaka KOBİ’lere verilmelidir. Uzatılacak ilk el KOBİ'lere uzatılmalıdır” dedi. Üretim ve yatırımın Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, sanayicinin rekabet gücünü artıracak politikaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

“Meslek komiteleri çözüm üreten yapılar olmalı”

Sektörel temsil mekanizmalarının daha etkin çalışmasının önemine değinen Çelik, meslek komitelerinin yalnızca sorunları dile getiren değil, çözüm süreçlerini takip eden yapılar haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle geri dönüşüm, çevre mevzuatı ve sanayiyi ilgilendiren düzenlemelerde sektör temsilcilerinin ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olması gerektiğini belirten Çelik, sektörün sorunlarının Ankara'da da takipçisi olacağını söyledi.

“Plastik sektörünün sesi daha güçlü çıkmalı”

Toplantının açılışında konuşan SFA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Safa Yaşar Çelik ise plastik sektörünün ortak sorunlarına dikkat çekerek, sektörün daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Son aylarda gerçekleştirdikleri firma ziyaretlerinde benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten Çelik, üreticilerin beklentilerini ortak akılla çözebilecek bir temsil anlayışını hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Toplantıda, plastik sektörünün yeşil dönüşüm süreci, geri dönüşüm yatırımları, ihracatın artırılması ve küresel rekabet gücünün korunmasına yönelik iş birliğinin önemine de dikkat çekildi.

“Sanayicinin gündeminde maliyet ve finansman var”

Poliner Plastik Ambalaj ve Geri Dönüşüm Genel Müdürü Eyüp Görgülü de plastik sektörünün mevcut üretim koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artan enerji fiyatları, yükselen işçilik maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmaların üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Görgülü, birçok işletmenin bugün kârlılığı değil üretimi sürdürebilmeyi öncelik haline getirdiğini söyledi. Buna rağmen sektörün üretimden, ihracattan ve yatırım hedeflerinden vazgeçmediğini ifade eden Görgülü, rekabet gücünün korunabilmesi için maliyetleri düşürecek ve finansmana erişimi kolaylaştıracak destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.