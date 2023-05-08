FED Eski Araştırma Direktörü Şahinöz, ADANAGİAD üyeleri ile buluştu

ADANA - Açılış konuşmasını yapan ADANAGİAD Başkanı Ali Can Boğa, Türkiye’nin seçim arifesinde olduğunu belirterek, “Ülkemiz hayli hareketli günler yaşıyor. Ne yazık ki uzun süredir ülke ve dünya ekonomisi büyük bir bunalım içinde. Pandemiydi, savaştı, depremdi derken, oldukça güç günler yaşadık, etkileri hala sürüyor. Tüm sorunları yakinen yaşıyor, olan biten her şeyden bizler de fazlasıyla etkileniyoruz” dedi. Boğa, ADANAGİAD ailesi olarak ‘her şeyin başında eğitim gerçeğinin olduğunu bildiklerini’, etkinliği de bu bakış açısıyla düzenlediklerini vurguladı.

Daha sonra söz alan Erkin Şahinöz, günümüz dünyasında yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı: "Matbaa devrimi bilgi boşluğunu, sanayi devrimi güç boşluğunu, internet devrimi mesafe boşluğunu doldurmuştu. Blokzincir güven boşluğunu ve makine öğrenmesi de zekâ boşluğunu dolduruyor. Verinin 21’inci yüzyılın petrolü olarak kabul edildiği bir dönemde büyük verinin dijitizasyonu ve yönetimi rekabet edebilirlik açısından önem kazanıyor.

Finansal yönetimi hazine yönetimine, insan kaynakları yönetimini yetenek yönetimine dönüştüremeyen şirketler oyun dışında kalıyor. Kalabalığın bilgeliği sayesinde itibarın tanımı değişiyor ve yataylaşıyor. Rakiplerle işbirliği öne çıkarken, sektörler arasındaki sınırlar silikleşiyor. Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenlerin yarın olmayacağını biliyoruz. İlerlemek için çaba göstermeye devam edeceğiz, fark yaratıp başarıya koşacağız."

