Fenese Otomotiv, EuroBLECH’te küresel iş birliklerinin peşinde

Otomotiv yan sanayisinde ihracat odaklı büyümesini sürdüren Bursa merkezli Fenese Otomotiv, sac işleme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen ihtisas fuarlarından EuroBLECH’te uluslararası temaslarını güçlendirdi. Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen fuara katılan şirket, üretim yetkinliklerini, Ar-Ge çalışmalarını ve akıllı üretim süreçlerine yönelik çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Sac ve plastik parça üretimi, kalıp imalatı ve kontrol fikstürü tasarımı alanlarında faaliyet gösteren Fenese Otomotiv, küresel otomotiv üreticileri ve tedarikçileriyle yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Esnek üretim, verimlilik ve maliyet avantajı sağlayan çözümlerini öne çıkaran şirket, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

“Akıllı üretim ve verimlilik öne çıkıyor”

Fenese Otomotiv Genel Müdürü Rıfat Gülseven, EuroBLECH’in sektörün önde gelen firmalarıyla doğrudan temas kurmak ve şirketin üretim altyapısını uluslararası platformda tanıtmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Gülseven, fuar kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek şirketin üretim kabiliyetleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Küresel otomotiv sanayisinde üretim teknolojilerinin ve maliyet rekabetinin giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Fenese Otomotiv, akıllı üretim süreçlerine uyum sağlayan çözümleriyle uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. EuroBLECH’in sunduğu uluslararası buluşma ortamı, şirketin teknolojik yetkinliklerini tanıtmasının yanı sıra yeni müşteri ve iş ortaklıkları geliştirmesi açısından da önem taşıyor. Bugüne kadar 10’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Fenese Otomotiv; Fas, Romanya ve Meksika başta olmak üzere mevcut pazarlardaki faaliyetlerini genişletirken Güney Amerika’da da yeni iş birlikleri için görüşmeler yürütüyor.