Ferda Bakay Saka’ya Türkiye-ABD ticari ilişkilerine katkı plaketi verildi

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Kocaeli

FAM Bilgi ve İletişim Hizmetleri Kurucusu Ferda Bakay Saka, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkıları dolayısıyla New Jersey’de düzenlenen Business Awards programında teşekkür plaketi aldı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen ABD temasları çerçevesinde düzenlenen programda Saka’ya plaketi, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı tarafından takdim edildi.

TABA-AmCham ev sahipliğinde gerçekleştirilen Business Awards programı, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Programa Bank of America Başkan Yardımcısı Asgar Hussain de katıldı.

Meslek hayatı boyunca uluslararası şirketlerle çalışan Ferda Bakay Saka, medya, lüks tüketim, marka yönetimi ve iletişim alanlarında görev aldı. Tiffany & Co. başta olmak üzere mücevherat ve lüks tüketim sektöründeki markalarla çalışan Saka, medya sektöründe de MTV Music Television, Discovery Channel, History Channel ve Nickelodeon gibi uluslararası televizyon markalarında uzun yıllar genel müdürlük yaptı.

Farklı sektörlerde edindiği deneyimi uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine taşıyan Saka, Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve Türk markalarının küresel pazarlardaki görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Saka’ya verilen plaket, iki ülke arasındaki ticari ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle takdim edildi.