Fersan inovatif ürünlerle kapasitesini artırıyor

DUYGU GÖKSU/İZMİR

İzmir Kemalpaşa’da 1978 de 6 ortaklı kurulan Fersan, bugün Develey Grubun bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Başta Almanya ve Avrupa’nın çeşitli ülkeleri olmak üzere, ABD, İsrail, Avustralya gibi yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, her geçen yıl bu sayıyı artırıyor. Fersan CEO’su Gürhan Güven, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ederken aynı zamanda inovatif ürünlere yoğunlaştıklarını ve bu yıl içerisinde Uzak Doğu soslarının lansmanını gerçekleştireceklerini söyledi.

Fersan’ın Türkiye’nin ilk ve en büyük sirke üreticisi olarak Türkiye’de yüzde 25 pazar payıyla pazar lideri olduğunu söyleyen Güven, “En büyük katkıyı sağlayan bir diğer ürünümüz ise dilimli salatalık turşuları. Burger zincirlerine dilimli salatalıkları fermente ederek, prosesle dilimleyerek yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sadece büyük hamburger zincirlerini düşündüğümüzde dilimli salatalıkta da pazar payımız yüzde 25 diyebiliriz. Hızlı tüketim restoranlarının isteğine göre uzmanlaşmış bir kadromuz var” ifadelerini kullandı.

“Alman çay devi Teekanne’de hedeflerimize şimdiden ulaştık”

İhracat ağını genişleten Fersan, Almanya’dan bitkisel ve meyve infüzyonlarında dünya lideri Teekanne ile iş birliği yaptıklarını hatırlatan Güven, “Teekanne’nin Türkiye distribütörlüğünü üstlendik ve bu şirket dünyada bitki ve meyve çayının dünya lideri. Hem poşet çay var hem de inovatif olarak soğuk demlenmiş çaylar var. Türkiye’nin en iyi ulusal zincir marketleriyle çalışıyoruz. Müşterilerimizden çok hızlı geri dönüşler aldık. Teekanne ile işbirliğimiz kapsamında ilk yıl iş hacmi hedefimiz şimdiden ulaştık” diye konuştu.

2023 yılı için sektörde enflasyon kaynaklı çok büyük yatırımlar yapılmadığını anlatan Güven, “Herkesi olduğu gibi ekonomik konjonktür bizi de yoruyor. Her yıl sağlam adımlarla kendimizi yeniliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde otomasyon yatırımlarını daha da arttıracağız” dedi.

“Hedefimiz yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj”

Çevre yönetmeliği, enerji yönetmeliği sertifikalarına sahip olduklarını ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Güven, “Şu anda ambalajlarımız yüzde 92 geri dönüştürülebilir, yüzde 8 ise ambalajların üzerindeki tutkaldan kaynaklanıyor. Ayrıca sirkede de herhangi bir atığımız olmuyor. Turşuda ise atık çok az miktarda. Turşuda son 3 yılda kapasitemizi yaklaşık yüzde 60 artırdık. Sirkede ihracat oranımız yüzde 20, turşuda yüzde 95” ifadelerini kullandı.

Sirkede tağşişe karşı mücadele ediyoruz

Öte yandan Sirke Üreticileri Derneği SirkeDer’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güven, “Şu anda sirkede ciddi anlamda tağşişle mücadele ediyoruz. Sektörü desteklemek adına ilgili bakanlıklarla yakın temaslarımız var. Türkiye’de, sirke için ‘Asetil Metil Karbinol Testi’ne uygundur’ diye bir yönetmelik var ancak bu yetersiz. Bu nedenle ‘Karbon 13’ testine geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda Tarım Ve Orman Bakanlığı cihazı temin etti. Yeni yılda cihazın devreye alınarak, akredite olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.