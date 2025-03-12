Fersan, sirke bazlı Nontoxx’u pazara sundu

İZMİR / EKONOMİ

Sirke sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Fersan, yeni bir sirke bazlı gazlı içecek olan Nontoxx’u tüketicilere sundu. Yeni ürünlerinin koruyucu madde içermemesi, ilave şeker ve yapay renklendirici kullanılmaması ile öne çıktığını söyleyen Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, ürünü Migros mağazalarında ve çevrimiçi platformlarda tüketicilere sunulduğunu, sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin yeni favorisi olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni marka ile sağlıklı yaşam arayışında olan herkese sirke bazlı yepyeni bir seçenek sunduklarını dile getiren Güven, “Fersan’ın yıllara dayanan bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde, tüketicilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Sirke bazlı içecek tecrübemizi yeni bir boyuta taşıyoruz. Tüketicilerimize tanıdık ve rahatlatıcı buldukları tatların yanı sıra içecek trendlerinde öne çıkan aroma kombinasyonlarını sunduğumuz yeni markamız, her yudumda doğallığı ve enerjiyi hissettiriyor. Bu ürünü tüketicilerimize sunmaktan ve sağlıklı içecek pazarında yeni bir sayfa açmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Nontoxx, limon - kavun, pinocolado - hindistan cevizi - ananas, guava - kivi ve elma seçeneklerinden oluşuyor. Nontoxx’un her bir kutusunda yaklaşık 1 çorba kaşığı elma sirkesi bulunuyor. Lezzeti arttırmak için doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisinin özlerinin kullanıldığı ürün, Türk Gıda Kodeksi etiketleme yönetmeliğinde yer alan beslenme beyanlarına uygun olarak düşük kalorili içecek sınıfında yer alıyor.