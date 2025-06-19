Fersan’ın Ar-Ge Merkezi akredite oldu

İZMİR / EKONOMİ

Sirke, sos, turşu, konserve, çay ve içecek üretimi gerçekleştiren Fersan’ın Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edildi. Yıllık yaklaşık 90 bin ton sirke üretimiyle Türkiye sirke sektöründe %25 pazar payına sahip olan Fersan, bu liderliğini Ar-Ge Merkezi statüsüyle yapılacak çalışmalarla daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

47 yıldır sirke, sos, turşu gibi geleneksel ürünleri modern üretim anlayışıyla birleştirerek tüketicilere sunduklarını belirten Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, “Fersan olarak ‘Önce İnsan’ yaklaşımımız doğrultusunda tüketicilerin değişen taleplerini ve sağlıklı yaşam trendlerini yakından takip ediyor, inovatif ürün yelpazemizi sürekli şekilde genişletiyoruz. Şimdi de Fersan’ın Ar-Ge Merkezi statüsünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasıyla birlikte sirke kategorisinin de ötesinde yepyeni projeler geliştirip uygulayarak ürün çeşitliliğimizi daha da yüksek bir ivmeyle artırmayı hedefliyoruz. Bu açıdan Fersan Ar-Ge Merkezi, şirketimizin geleceğe yönelik büyüme stratejilerinin ve global hedeflerinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor” dedi.

“Global marka olma yolunda ilerliyoruz”

Türkiye'nin ilk endüstriyel sirke üreticisi olarak 1978 yılında Kemalpaşa’da faaliyetlerine başlayan ve bugün ürünlerini 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Fersan’ın, Ar-Ge Merkezi yatırımıyla global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Fersan Pazarlama ve Ar-Ge Müdürü Besime Bakiler, “Develey Group çatısı altında yer alan ve %25 ile pazar lideri konumundaki Fersan olarak, liderliğimizi 2024 yılında da devam ettirdik. Sektör lideri olmanın sorumluluğu ve inovasyon anlayışımız çerçevesinde bugüne kadar geleneksel sirkenin yanı sıra geliştirdiğimiz fonksiyonel içecekler, çiğnenebilir jelibonlar ve doğal içerikli temizlik sirkeleri gibi yenilikçi ürünlerle pazarda fark yaratmaya devam ettik. Üniversite ve bakanlıklarla iş birliklerine önem veriyor, bilimin kılavuzluğunda ilerliyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarımızı, 2030 yılına kadar %100 geri dönüştürülebilir ambalaj ve sıfır karbon ayak izi hedefimiz doğrultusunda şekillendirirken, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı ve tüketicilere sağlıklı, yenilikçi ve kaliteli ürünler sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.