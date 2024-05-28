Fethiye Kayaköy’de moda tarih ile buluştu

İZMİR / EKONOMİ

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) bugüne kadar Nemrut, Mardin, Kars gibi insanlık tarihinde yer etmiş kadim kentlerde düzenledikleri defileleri bu sefer Fetihye’nin açık hava müzesi niteliğindeki Kayaköy’de “Işıklı Şehir Telmessos Fethiye” adıyla gerçekleştirdi.

MHGF’nin İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Moda Tasarımı Bölümü iş birliğiyle, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve Likya İş İnsanları Derneği’nin (LİİDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile birlikte MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, GESİFED Başkanı Hakan Urhan, LİİDER Başkanı Volkan Büber, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nihal Bolkol, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu ile Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), MHGF, Batı Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve GESİFED üyesi federasyon ve derneklerin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenler katıldı.

“Kadim şehirlerde farkındalık yaratıyoruz”

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, 9. kez gerçekleştirdikleri defile ile Anadolu’nun kadim kentlerini moda ile buluşturduklarını, o bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. TÜRKONFED bünyesindeki sektörel ve bölgesel federasyonun birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olduğunu belirten Öztürk, “Kadim kentleri üniversitelerimizle birlikte inceleyerek bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında tema kumaşa, kumaş giysiye ve kostüme dönüşerek öğrencilerimizin sunumu ile defile ortaya çıkıyor. Bu proje ile sivil toplum kuruluşu olarak bölgeye değer katma, var olan değerleri ortaya çıkarma, birlikte hareket ederek farkındalık yaratma misyonlarını yerine getiriyoruz” dedi.

“Amatör ruhla profesyonel çalışma”

GESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise defilenin, öğrencilerin amatör ruhla hazırladığı profesyonel bir çalışma olduğunu belirtti. Urhan, GESİDEF olarak bu tip çalışmalara her zaman destek vereceklerini söyledi.