Feydaş Makine Adana’da yeni yatırıma hazırlanıyor

Eray ŞEN/ADANA

Adana’da ürettiği geri dönüşüm makinelerini yurt içi ve yurt dışında geniş bir pazara ulaştıran Feydaş Makine, yeni yatırım için düğmeye bastı. Şirket Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 30 bin metrekare alanda yeni tesis kuracak.

Feydaş Makine Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yoldaş şirketin kuruluş ve gelişimini anlattı. 1986 yılında babaları Fehmi Yoldaş tarafından kurulan şirketin ilk dönemde kuyumculuk sektörüne yönelik kalıp ürettiğini, daha sonra plastik poşet makinelerinin bakımını yapmaya başladığını anlatan Gökhan Yoldaş, “1991 yılında Metal Sanayi Sitesi’ndeki yerimize taşındık ve poşet imalatına geçtik. Aynı zamanda sera ve poşet makineleri imal ettiğimiz bir süreç de başladı” bilgisini verdi.

Makine mühendisi olan Gökhan Yoldaş, sera ve poşet makineleri yapımının 2004 yılına kadar devam ettiğini, 2006’da plastik geri dönüşümde uzmanlaşmaya karar verdiklerini belirterek, “2008 yılına kadar en yüksek seviyeye ulaştık. Her yıl TÜYAP fuarına katıldık. 2008’den sonra kriz patlak verdik. Zor oldu ama birkaç yılda atlattık. 2010 yılında yeni tesisi tamamladık. Biri mülkümüz, üç kiralık olmak üzere yerimizi genişlettik. Çalışanlar olarak 12 kişi ile başladığımız serüven 60 kişiye çıktı, şu anda 105 oldu. Mühendis sayımız da 1’den 7’ye yükseldi. Geri dönüşüm üretim makineleri yapıyoruz ve 42 ülkeye satış gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sektör açısından Türkiye’de ilk iki-üç arasında olduklarını, bütün bölgelerde ilçelere kadar makine gönderdiklerini vurgulayan Yoldaş, “Halen 7 bin 500 metrekare kapalı olmak üzere toplam 25 bin metrekare alanımız var ve ayda iki geri dönüşüm tesisi kurabilme kapasitesine sahibiz” diye konuştu. Üretimi artırma ve kapasiteyi büyütme hedefleri olduğunu açıklayan Yoldaş, “Adana OSB’de 11 bin metrekare yerimiz var, orayı kiraya verdik. Yeni etaptan 30 bin metrekare yer aldık. İlk beş yıllık planımız oranın bitirilmesi. Temelini bir yıl sonra atmayı planlıyoruz ve 10 bin metrekaresini kapatacağız. Açık alan düzenlenmesini de düşünürsek yaklaşık 5 ile 10 milyon dolar arasında bir yatırım tutarı olacak” dedi. Yoldaş, OSB yatırımı tamamlanınca, bakım-onarım ve yedek parça bölümlerinin mevcut yerlerinde kalacağını, işlerin yüzde 60’lık bölümünü oluşturan makine imalat biriminin OSB’ye gideceğini bildirdi.

Feydaş İstanbul Şube faaliyete başladı

Bir başka yatırımlarını İstanbul’da şube açarak gerçekleştirdiklerini aktaran Yoldaş, “Yurt dışı müşterisi İstanbul bölgesine yönelik hareket ediyor. İstanbul’dan Adana’ya yurt dışı müşterisi getirmek zor. Bu nedenle o bölgede yatırım yapmaya karar verdik. İstanbul’da geri dönüşümle ilgili makine birimimizin şubesini kurduk. Feydaş İstanbul Şube adı altında faaliyet gösteriyor. Burada satış, yedek parça, ihracat bölümleri ile ilgili Marmara Bölge Sorumlusunu belirledik, bir ekip oluşturduk. Bakım onarım dahil çalışma yapacaklar. Ana yapı ve üretim ise yine Adana’da olacak” dedi. Yoldaş, şu anda yüzde 70 iç piyasa, yüzde 30 ihracata çalıştıklarını ancak 2011-2015 arasında olduğu gibi bu oranın yüzde 50-50 olmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

“Kalitede Çin’in üzerindeyiz, fiyatta onlar ucuz”

Geri dönüşüm sektöründeki uluslararası gelişmeleri değerlendiren Yoldaş, şöyle konuştu: “Çin’in kalitesinin üzerindeyiz ama fiyatta onlar daha ucuz. Diğer yandan Avrupa’dan son beş yılda inanılmaz ürün (atık) geldi. Türkiye’de yerinde ayıklama olmadığı için kalitesiz, çok fire veren bir geri dönüşüm vardı. Bir çok firmanın iflasına sebep olabilecek kadar bir kalitesizlik hakimdi. Yurt içinden temin edilen atıklar iyi ayrıştırılamıyor, içinde her şey var ama Avrupa öyle değildi, makinelerle ayrıştırılmış, yüzde 95 başarı, yüzde 5 kirli ürün içeriyordu. Bu veriler doğru çıkınca, hesaplar tuttu, insanlar üretim yaptı. Çok da uygun fiyatlara geldi. Türkiye ekonomisine inanılmaz katkı sağladı. Üretim hacmi artınca, biz de daha çok makine yapmaya başladık. Son beş yıldaki büyüme oranımız ilk zamanlara göre iki katına çıktı. Son 24 yılın beş yılı, önceki 19 yılının iki katı oldu.”