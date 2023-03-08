Fimmer, yeni mermer fabrikasını kadınlarla büyütmeyi hedefliyor

Şirin Çavuş / MERSİN

Mersin’de 2002 yılından bu yana mermer sektöründe faaliyet gösteren Fimmer Marble, 3 bin metrekarelik modern depo ve mermer atölyesinin ardından büyük mermer bloklarını işleyecek fabrika yatırımı için kolları sıvadı. Mersin’de sanayi arazisi arayışına başlayan firma, orta vadede blok ve levha mermer üretecek modern bir fabrika kurmayı planlıyor.

Yeni fabrikasının üretim hatlarında ve teknik birimlerinde ağırlıklı olarak kadınları istihdam etmeyi hedeflediklerini ifade eden Firmmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Aktan, “Kuracağımız yeni mermer fabrikasıyla bir yandan dış firmalara bağımlılığımızı azaltırken, diğer yandan ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Buradaki en büyük hedefimiz yeni ihracat köprüleri kurup çok daha kişiyi istihdam ederken kadınlara da pozitif ayrımcılık uygulamaktır. Yeni fabrikamızda ağırlıklı olarak kadın çalışanların başvurularını dikkate alacağız. Bugüne kadar firmamızın değişik birimlerinde görev yapan kadınlarımız hem tasarımda hem de pazarlama departmanlarında başarıdan başarıya koştular. Kadın çalışanlarımız yeni kuracağımı mermer fabrikasının bölgede büyümesine de önemli bir katkı sağlayacak” dedi

Kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uygulayacak

Kadınların estetik bakış açısıyla ellerinin değdiği her yeri güzelleştirdiğini ifade eden Nurgül Aktan, “Mermer erkek egemen bir sektör olarak görülse de kuracağımız yeni fabrikayla bu algıyı yıkmayı planlıyoruz. İstihdam projelerimizde özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınları önceleyeceğiz. Mesleğin cinsiyeti yok. Kadının gücü, emeği ve özeni var. İş dünyasındaki eşitsizliğin sadece biyolojik bir fark olduğunu, toplumsal gerçek olarak kabul etmeliyiz. Özetle yönetimde ve üretimde her alanda nitelikli kadınlar olmalı. Kadınların iş gücüne katılımı nitelikli ekonomik büyüye önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

E-ticaret için de proje geliştiriyor

Yeni fabrika yatırımıyla eş zamanlı olarak e-ticaret alanında projeler yürüttüklerini ifade eden Fimmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Aktan, şöyle devam etti: “İlk etapta iç mekana özel butik ve tasarım ürünlerimizle e-ticaret platformlarındaki yerimizi alacağız. Bu süreçte e-ticaret sitelerinin yurt dışı açılımından ve e-ihracat seçeneğinden de faydalanmak istiyoruz. ‘Fimobje’ marka ismiyle kendi e-ticaret altyapımız için hazırlıklarımız devam ediyor. Kendi e-ticaret sitemizde vazo ve biblo gibi seri ürünlerin yanı sıra özel siparişler ve butik tasarımlara yönelik de projeler üstleneceğiz. Toptan ve perakende pazarlama seçeneklerimiz de e-ticarette yer alacak.”