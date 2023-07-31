'Finansal regülasyonlar işletmeleri olumsuz etkiliyor'

BURCU SUNA/KONYA

MEVLANASİFED’in de destek ve katkıları ile hazırlanan anket sonuçlarına göre her 10 şirketten 8’i ikinci çeyrekte finansmana erişimin zorlaştığını ifade ederken, finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşayanların oranı da ilk çeyrekte yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95’e yükseldi.

Her 10 iş insanından 9’unun finansal regülasyonların işletmelerini olumsuz etkilediğini belirttiği anket sonuçlarına göre iki işletmeden biri EYT maliyetlerini yönetmekte zorlandığını, 10 işletmeden 6’sı da EYT maliyetinin finansmanı için açıklanan KGF desteğine erişemediğini söyledi. Anket sonuçlarını değerlendiren MEVLANASİFED Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu üye dernekleri adına, krediler üzerindeki baskının hafifletilmesi ve merkezde alınan kararların sahaya tam yansıması için çağrı yaptı.

Anket sonuçları iş dünyasının finans bulmakta zorluk çektiğini, ekonominin temel sorunlarını ise başta enflasyon olmak üzere ‘finansmana erişim’, ‘güven ve istikrar eksikliği’, ‘üretim eksikliği’, ‘kamu harcamaları ve mali disiplin’, ‘hukukun üstünlüğü ve adalet sistemi’, ‘rekabet gücü ve dış ticaret’ ile ‘liyakatsizlik ve yönetim sorunları’ olarak gördüğünü gösterdi.

“KGF dahil kredi kanallarının bir an önce açılması gerekiyor”

KGF dahil kredi kanallarının bir an önce açılmasının, Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücünde bir kesinti yaratmaması gerektiğini vurgulayan MEVLANASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Arıkoğlu, ekonominin ana yakıtının finansman olduğunu söyledi.

Arıkoğlu, “İşletmelerin krediye erişiminin zorlaştığı ve bankaların kredi verme şartlarının ağırlaştığı bir finansman krizi ile karşı karşıyayız. Ortaya çıkan tablo, işletmelerimizin yetersiz finansman sorununun ötesinde artık finansman bulamadıklarını gösteriyor. Enerjiden ham maddeye, insan kaynağından üretim ve yatırıma işletmelerimizin üzerindeki maliyet yükü artarken, finansmana erişimin imkânsız hale geldiği bir ekonomik ortamda belirsizlikler de artıyor. İyileştirici adımlar ile finansmana erişimde istikrar bekliyoruz. Krediler üzerindeki baskı hafifletilmeli, finansmana erişimde zorlaştırıcı unsurlar ortadan kaldırıldığı gibi kolaylaştırıcı uygulamalar hızla hayata geçirilmeli, kamu teşvik ve desteklerinde etki analizi doğru yapılmalı, merkezde alınan kararların KGF örneğinde olduğu gibi sahaya yansıması sağlanmalı; kısacası ekonominin finansman yakıtının üretim ve ihracatın tüm kılcallarına dağılması sağlanmalıdır” dedi.